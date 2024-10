Prvega so uničili, drugega pa zažgali

Konec marca je zabojnik v romskem naselju Dobruška vas, v katerem je bil vrtec, zajel požar. Kmalu je bilo jasno, da je bil ogenj podtaknjen, na delu je bila četica mladoletnih Romov iz istega naselja. Škode je bilo za 10 tisočakov, a veliko večja je bila škoda, ki so jo utrpeli najmlajši, saj so bili več mesecev prikrajšani za druženje v vrtcu in socializacijo. Na občini so bili sprva v dvomih, ali sploh postaviti nov vrtec ali ne, a je prevladala odločitev za nov vrtec, saj gre za dobro otrok.

70 TISOČ EVROV je vredna naložba.

»Vrtec smo zasnovali pred desetletjem, in sicer na drugi lokaciji, v naselju s hišno številko Dobruška vas 35. Takrat je projekt potekal skupaj s policijo, imenoval se je Korak za korakom in je dajal določene rezultate. A zabojnik, ki je bil namenjen tem aktivnostim, je bil večkrat razbit, poškodovan, tako da so bile te dejavnosti večkrat prekinjene, na koncu je tam zadeva ugasnila. Pred dvema letoma smo v tem delu naselja, ki ima hišno številko Dobruška vas 41, postavili zabojnik in v njem organizirali predšolsko vzgojo romskih otrok. Vrtec se je zelo dobro prijel, Petra in Marija, ki sta delali z otroki, sta vzpostavili res prisrčen pristop in rezultati so se začeli kmalu kazati. Marca letos pa se je zgodil požig. Težko je razumeti, zakaj so vrtec namerno uničili, saj je bil izključno zanje in je omogočal socializacijo, vsaj prve korake, bil je tudi priprava za vstop v osnovno šolo,« je dejal župan Občine Škocjan Jože Kapler.

Romi so skuhali ciganski golaž.

Predstavili so se tudi najmlajši iz romskega naselja, ki obiskujejo vrtec.

Župan upa, da bo zdaj zgodba trajna, dolgoročna in bo dala rezultate. Naložba je stala 70 tisoč evrov. Gre za tri med seboj povezane zabojnike, treba pa je bilo pripraviti teren in napeljati vodo ter elektriko, postavili so tudi igrala. Kapler si želi, da bo, glede na to, da se obetajo dodatne zaposlitve, tu stalno prisoten delavec centra za socialno delo, ki bo usmerjal in pomagal tudi starejšim iz romskega naselja Dobruška vas, v katerem živi približno 350 Romov.

Večnamenski romski center Dobruška vas upravlja Center šolskih in obšolskih dejavnosti, ki v škocjanski občini deluje že deset let, v njem so nepogrešljivi Marija Stojkovič in Petra Čuk ter mlada Rominja Tjaša Brajdič. Prostore dnevno obiskuje od 30 do 40 otrok, od tega 10 predšolskih in 30 šolskih, pomagajo pa tudi njihovim staršem. »Za nas ta zabojnik ni le stavba, ampak je srce naše skupnosti, kjer skupaj ustvarjamo boljšo prihodnost za romske otroke in njihove družine,« je med drugim povedala Čukova in pohvalila razumevanje in podporo občine Škocjan, ki je verjela v njihovo vizijo, zato so pridobili nove prostore. In da se ne bi ponovilo najhujše, je občina zaposlila prebivalca iz naselja, ki bo skrbel, da bodo prostori centra vedno urejeni in varni.

Steber romskega centra so Tjaša Brajdič, Petra Čuk in Marija Stojković, ki svoje delo opravljajo srčno in predano, zato so pridobile zaupanje Romov.

»Odprtje novih prostorov je simbol naših skupnih prizadevanj, da gradimo boljšo prihodnost, v kateri bo vsak otrok, vsaka družina imela priložnost za boljše življenje, več znanja in večjo vključenost v družbo,« je med drugim dejala Violeta Tomič, ki je povezovala kulturni program in je strokovna sodelavka v centru šolskih in obšolskih dejavnosti.