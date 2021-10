Protestnike posnel kar Janša. Tako jih je opisal (VIDEO)

Kot smo že poročali, se vlada danes mudi na obisku v obalno-kraški regiji. V okviru obiska so se premier Janez Janša in ministri srečali s predstavniki podjetij, zavodov, občin in drugih deležnikov v regiji.

Med ostalim je premier Janša v Komnu obiskal tudi podjetje Mahle Electric Drives Komen, d.o.o. V tem uspešnem podjetju proizvajajo ulitke iz aluminijaste zlitine s posodobljeno mehansko obdelavo.

A podobno kot med septembrskim vladnim obiskom v Zasavju, ko so se v Trbovljah zbrali protestniki, je vladne predstavnike tudi v v obalno-kraški regiji pričakalo nekaj posameznikov, ki so izražali nasprotovanje vladi.

Posnetek resda maloštevilnih protestnikov je objavil kar sam predsednik vlade in zapisal, da so srečali tudi »nekaj najbolj zvestih, v prihodnost zazrtih pripadnikov KUL, rednih gledalcev POP TV in RTV Slovenija«.