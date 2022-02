Prostofer kmalu v polovici slovenskih občin

»Veličina človeka se ne meri v denarju ali moči, temveč v srčnosti in dobroti,« je v četrtek bodoče prostovoljne voznike, vključene v projekt Prostofer, nagovoril Miha Bogataj, vodja tega projekta, ki deluje v okviru humanitarnega zavoda Zlata mreža, in dodal, da so prostovoljni šoferji – prostoferji – ljudje z velikim srcem, ki jemljejo svojo humanost za samoumevno in častno dejanje. Projektu za večjo mobilnost starejših se je kot 78. občina pridružil Škocjan, Bogataj računa, da bo do konca leta v Prostofer vključenih več kot polovica občin v državi.

»Zahvaljujemo se Društvu upokojencev Škocjan, ki so prvi dali pobudo, Rdečemu križu, Karitasu, prostovoljcem ter vsem prostovoljnim šoferjem, ki ste se odločili, da boste del svojega časa namenili za pomoč drugim,« je bil zadovoljen župan Škocjana Jože Kapler. Antonija Obrč iz Hrastulj, ki je koordinatorica pomoči starejšim na domu, na terenu v občini opaža, da so potrebe po prevozih starejših velike: »Veliko jih živi samih, in tudi če imajo svoje otroke, ti ne morejo vedno dobiti dopusta, da bi starše peljali k zdravniku ali po drugih nujnih opravkih. V naši občini 13 prostovoljcev na domu obiskuje starejše občane od 69. leta. Teh je 439, mlajše obiskujemo enkrat ali dvakrat na leto, starejše pa pogosteje, tudi enkrat na mesec ali pa bolj pogosto, odvisno od njihovih potreb in želja.«

Da jim je uspelo projekt pripeljati tako daleč, da je zdaj na voljo tudi avto, ki ga je občini dala v najem domača avtohiša Avtocenter Krašna, je zelo zadovoljna in hvaležna tudi Minka Marušič, predsednica Društva upokojencev Škocjan. »Še posebno se moram zahvaliti šoferjem prostovoljcem, ki so bili takoj pripravljeni pristopiti k projektu in pomagati. Marsikdo od starejših namreč nima možnosti priti do zdravnika, lekarne, trgovine, uradov. In prostovoljcev res ni bilo težko pridobiti,« je povedala Marušičeva.

Naročilo prevoza je po vsej Sloveniji, kjer že deluje Prostofer, enako. Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno številko 080 10 10. V enotnem komunikacijskem centru nato zabeležijo njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza klicni center obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za katerega se opravi prevoz. Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov vsak delovnik med 8. in 18. uro, rezervacijo prevoza pa je treba najaviti najmanj tri dni pred izvedbo storitve. Vozniki prostovoljci bodo prevoze opravljali od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, izjemoma pa lahko dneve in ure prilagodijo potrebam.