Programski svet RTV prekinil izredno sejo, čakajo na inšpektorje

Programski svet RTV Slovenija je danes začel izredno sejo o odgovornosti v. d. generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Whatmougha v zvezi z dvema sodbama sodišč, o neukrepanju zaradi upada gledanosti in o informacijah glede kršitev delovne zakonodaje, sklicano na zahtevo skupine svetnikov. A jo je prekinil, ker želi ugotovitve inšpektorjev.

Izredno sejo so prekinili, dokler ne dobijo pravnomočnih ugotovitev o nadzoru delovne inšpekcije, so sklenili na glasovanju o postopkovnem predlogu sklepa, ki ga je podal Jožef Jerovšek, član programskega sveta na predlog SDS. Od 20 članov, ki so glasovali, jih je bilo za takšen sklep 11.

Po navedbah skupine programskih svetnikov, ki je zahtevala izredno sejo, naj bi razpravljali tudi o informacijah glede kršitev delovne zakonodaje, po katerih je inšpektorat za delo ugotovil številne kršitve na Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Zanje je po mnenju skupine odgovorno vodstvo zavoda na čelu z Grahom Whatmoughom.

Vendar je Jerovšek pogrešal ugotovitve inšpektorata. Programski svetnik Gregor Drnovšek iz vrst predstavnikov zaposlenih v programskem svetu v uvodni obrazložitvi zahteve za sklic izredne seje tudi ni predstavil teh ugotovitev, je dejal. Ker ugotovitve inšpekcije še niso znane, ga je zanimalo, kako je skupina sploh prišla do teh informacij. »Krši se pravni red v državi,« je ocenil v svoji predstavitvi postopkovnega predloga.

Član programskega sveta Robert Pajek, predstavnik zaposlenih v zavodu, je prekinitev seje ocenil kot kršitev poslovnika sveta, saj se o postopkovnih predlogih po njegovem lahko glasuje le, če vprašanje ni urejeno s poslovnikom.

Pričakovali, da bo enako zahteval od Urbanije

Programski svetniki Drnovšek, Pajek in Aleksander Hribar, ki so predstavniki zaposlenih, Geza Filo, ki ga je v svet imenoval takratni predsednik republike Borut Pahor na predlog Evangeličanske cerkve augsburške veroizpovedi v Sloveniji, ter Alenka Gotar, Rok Hodej in Branimir Piano, ki jih je DZ imenoval v svet na predlog gledalcev in poslušalcev, so zahtevali izredno sejo, da bi Grah Whatmough predstavil svoje odgovore na sodbi Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani. Po eni od njiju je bilo njegovo imenovanje na čelo zavoda januarja 2021 nezakonito, po drugi pa je bila nezakonita njegova razrešitev direktorice Televizije Slovenija (TVS) Natalije Gorščak avgusta 2021.

Ker je bila Gorščakova med drugim razrešena zaradi očitkov o neukrepanju ob padcu gledanosti, so zaman pričakovali, da bo Grah Whatmough glede na letošnje podatke o upadu gledanosti programov TVS zahteval odgovornost tudi od zdajšnjega v. d. direktorja nacionalne televizije Uroša Urbanije, so zapisali v zahtevi za sklic izredne seje programskega sveta.

Drnovšek je v uvodni predstavitvi zahteve dejal, da se je gledanost programov na nacionalni televiziji drastično zmanjšala, zaradi česar bi se morali prižgati vsi alarmi. Omenjeni sodni odločitvi po njegovih besedah Grahu Whatmoughu ne moreta biti v ponos. Namesto da bi odstopil, izraža nestrinjanje s sodbama in govori o organiziranem napadu na vodstvo zavoda, je dejal. Grah Whatmough po njegovi oceni »očitno ne premore niti trohice samorefleksije«.