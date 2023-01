Prodaja sadja in zelenjave na stojnicah: to so nepravilnosti, ki so jih ugotovili inšpektorji

Finančna uprava RS (FURS), Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Urad RS za meroslovje (MIRS), Tržni inšpektorat RS (TIRS), Inšpekcija RS za infrastrukturo (IRSI) in Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) so lani opravljale nadzore prodajalcev sadja in zelenjave. Izpostavljamo zanimivejše ugotovitve.

Pomanjkljivo higiensko stanje, zavajanje glede porekla

Inšpekcija za varno hrano je nadzorovala sledljivosti, označenosti in kakovosti svežega sadja in zelenjave na stojnicah, preverjala je tudi identifikacijo subjektov (registracija zavezanca), označenost prodajnega mesta, ustreznost higiene in rokovanja z živili. Opravili so 153 pregledov (pri 102 zavezancih), v 51 (33 odstotkih) pa so ugotovili sledeče nepravilnosti: neustrezno označevanje (33), pomanjkljivo higiensko stanje (14), zavajanje glede porekla (8), neustrezna, pomanjkljiva sledljivost (4), odsotnost zdravstvene izjave zaposlenih (5), neustrezna registracija obrata (2).

Za nepravilnosti so izrekli 38 opozoril, dve ureditveni odločbi, odločbo o prepovedi prometa (82 kg citrusov zaradi neizpolnjevanja minimalnih zahtev kakovosti in neustrezne sledljivosti). Petim zavezancem so bile izrečene globe v skupni višini 57.000 evrov (32.000 evrov s plačilnimi nalogi in 25.000 evrov v odločbah po Zakonu o prekrških).

Eno zasačili že leto prej, letos so jo spet dobili

Finančna uprava je izvajala nadzore nad sezonskimi prodajalci sadja in zelenjave na stojnicah ob cestah, ki je po izkušnjah iz preteklih let opredeljena kot tvegana dejavnost: »Pozornost je bila namenjena ustrezni registraciji prodajalcev – delu na črno, zaposlovanju na črno, izdajanju računov in davčnemu potrjevanju računov.« Opravljenih je bilo 250 nadzorov, največ po Zakonu o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) in Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), kjer je delež kršitev znašal 31 odstotkov. Skupaj je bilo izrečenih glob v višini 235.750 evrov, v enem postopku je bil izrečen opomin.

Na podlagi Zakona o finančni upravi je bil izrečen ukrep začasne prepovedi opravljanja dejavnosti dvema pravnima osebama, ki velja do odprave nepravilnosti. »Pri eni pravni osebi, ki ji je ta ukrep bil izrečen že v letu 2021, pa je bilo z nadzorom ugotovljeno, da nadaljuje z opravljanjem prodaje na stojnicah in tako ne upošteva prepovedne odločbe, čeprav še niso bile odpravljene nepravilnosti iz te odločbe. Po opozorilu FURS je prenehal s prodajo.«

Davčnemu dolžniku v postopku izterjave davčnega dolga so na stojnici zarubili sadje in zelenjavo ter drugo opremo za opravljanje dejavnosti.

Brez soglasja

Najpogostejše ugotovitve tržnega inšpektorata so bile, da trgovci za prodajo na stojnicah niso pridobili ustreznega soglasja (ni bilo soglasja za mesto, na katerem je postavljena stojnica) ali pa niso razpolagali s podatki o stanju blaga: »Izrečeni so bili naslednji ukrepi: 8 upravnih opozoril (Zakon o inšpekcijskem nadzoru), s katerimi je bila zavezancem naložena odprava nepravilnosti (označiti stojnice, zagotoviti podatke); 11 upravnih odločb za prepoved opravljanja trgovinske dejavnosti (v 10 primerih ni bilo soglasja, v 1 primeru ni bilo podatkov o stanju blaga). Zaradi ugotovljenih kršitev izdanih: 10 plačilnih nalogov in 1 odločba o prekršku z izrekom globe v skupnem znesku 16.000 evrov.«

Neustrezne tehtnice

Urad RS za meroslovje je preverjal meroslovno ustreznost oziroma overjenost neavtomatskih tehtnic, ki se uporabljajo pri določanju mase in posledično cene prodajanega blaga. V 28 nadzorih se je brez izrečenega ukrepa končalo 15 nadzorov. V 13 nadzorih so bile ugotovljene nepravilnosti: uporaba neoverjenih tehtnic, polovica teh je bila ne-overljiva in kot taka neprimerna za trgovsko dejavnost, polovici tehtnic pa se je veljavnost overitve iztekla.

»Za ugotovljene nepravilnosti pri 13 nadzorih so bili izrečeni naslednji ukrepi: upravno opozorilo (Zakon o inšpekcijskem nadzoru); deset upravnih odločb (Zakon o meroslovju o prepovedi uporabe neustreznih tehtnic); dve upravni odločbi (Zakon o inšpekcijskem nadzoru o začasnem zasegu 3 tehtnic zaradi neupoštevanja prepovedne odločbe); tri opozorila (Zakon o prekrških); osem plačilnih nalogov – globa: 3.338 evrov za pravno osebo in 1.669 evrov za odgovorno osebo (vsi so bili poslani v izterjavo),« so pojasnili.