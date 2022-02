Pro Plus razkril, kaj so ukradli hekerji

Hekerji so v napadu na medijsko hišo Pro Plus prišli nepooblaščeno do dela osebnih podatkov, ki pa po zadnjih informacijah niso bili javno razkriti. Hekerji so pridobili podatke, ki jih je hiša zbrala prek sistema za rekrutiranje v šove in oddaje, podatke prijavljenih na ogled oddaj, v poslovni bazi in bazi oddanih vlog za zaposlitev.

Pro Plus tako posameznike obvešča o nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov. Neposredno obveščanje posameznikov bi jim namreč »v tem trenutku predstavljalo nesorazmeren napor zaradi obsega napada, števila uporabnikov in osebnih podatkov, ki bi bili lahko razkriti,« so zapisali na spletni strani 24ur.com.

Podatki registriranih uporabnikov njihovih spletnih storitev pa so varni in v napadu niso bili izpostavljeni. Vseeno pa naročnikom in uporabnikom preventivno predlagajo menjavo gesla za dostop do storitev ter menjavo gesla do vseh aplikacij in naprav, kjer so uporabniki uporabljali iste dostopne podatke.

V medijski hiši Pro Plus celotnega obsega napada še ne morejo oceniti, vse moči usmerjajo v sanacijo škode in preprečitev podobnih situacij v prihodnje, trenutno situacijo pa obravnavajo »prioritetno in skrajno resno«. Za dodatna pojasnila in informacije o razkritju podatkov uporabniki lahko pišejo na elektronski naslov gdpr@pop-tv.si ali pokličejo na brezplačno telefonsko številko 080 4444.

V noči na 8. februar so v Pro Plusu zaznali hekerski napad. Napad so prijavili Nacionalnemu odzivnemu centru za kibernetsko varnost SI-CERT in policiji, s postopkom in ugotovitvami pa sproti seznanjajo tudi informacijsko pooblaščenko.