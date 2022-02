To so na Pop TV razkrili dan po napadu

»V medijski hiši Pro Plus obnavljamo poslovanje, ki je bilo moteno zaradi nedavnega kibernetskega napada. Celotnega obsega napada še ne moremo oceniti, trenutno smo vse svoje sile usmerili v to, da bodo naši glavni sistemi v najkrajšem času postavljeni v prvotno delovanje, kar bo omogočilo nemoteno delovanje televizijskih programov in spletnih strani,« so danes sporočili iz Pro Plusa. Na njihovi spletni strani so vsebine še vedno dostopne v omejenem obsegu.

Že včeraj smo poročali, da so hekerji napadli Pro Plus, zaradi česar je celo odpadla oddaja 24ur zvečer. Več o tem v članku Hekerji nad Pop TV, 24ur odpade.