Pripravili so tečaj, nastalo pa je društvo (FOTO)

V Kulturnem domu Gornja Radgona so na svoje prišli predvsem ljubitelji starih običajev, kulturne dediščine in folklore, saj je domače društvo slovesno zaznamovalo 40-letnico uspešnega delovanja. Na prireditvi, ki jo je v hudomušnem slogu povezoval Samo Tuš - Korl, je zbrane pozdravila županja Urška Mauko Tuš, poleg slavljencev pa so nastopili tamburaši iz Črešnjevcev. Še pred uradnim začetkom proslave, ki se je je udeležila tudi poslanka DZ Vera Granfol, so prikazali kratki film o minulih desetletjih, v katerem so še posebno poudarili Einsteinovo misel: Plesalci so božji športniki!

Štirje od začetka

Folklorna skupina Gornja Radgona, ki je bila uradno ustanovljena 3. februarja 1984, je nastala povsem naključno, in sicer v sklopu takratne lokalne Osnovne organizacije Zveze socialistične mladine Slovenije v Gornji Radgoni. Idejna vodja je bila predsednica OO ZSMS Spodnja Ščavnica Tatjana Kampuš (pozneje poročena Misja, op. p.), ki je povedala, da so najprej organizirali plesni tečaj za mlade Ščavničarje, ki bi se morali učiti klasičnih, latinskoameriških in podobnih plesov, a je pozneje nastalo folklorno društvo.

Nadvse duhovit je bil pogovor predsednika društva Mirana in voditelja Korla.

Dva para, Silva in Miran ter Tatjana in Jože, sta zraven od začetka.

Trenutno je aktivnih sedem parov, za eno plesalko še iščejo soplesalca.

Skupina, katere vodja je bila najprej Nada Jaušovec, je delovala v Kulturnem domu Spodnja Ščavnica. Ob ustanovitvi je plesalo osem parov, na harmoniki jih je spremljal še danes aktivni Miran Mauko. V prvem letu so plesalci organizirali samostojni nastop, udeležili so se medobmočnega srečanja folklornih skupin, festivala Bratstva in enotnosti v Nikšiču. V letu 1986 so nastopili v oddaji Praznik ob meji, ki sta jo predvajali slovenska in avstrijska televizija. Nato so začeli vaditi v Glasbeni šoli Gornja Radgona in se preimenovali v Folklorno društvo Gornja Radgona.

Prva oblačila jim je sešila Marija Mlinarič na pobudo in predlog vodje skupine Nade. Po osmih letih je nove kostume izdelala plesalka v skupini Silva Mauko. Ob 25-letnici je Marija Makarovič izvedla raziskavo v okolici Gornje Radgone na podlagi starih fotografij, ki so jih pridobili od vaščanov, in takrat je skupina dobila nova oblačila. Predstavili so jih na jubilejni prireditvi. V vseh 40 letih se je pri njih zamenjalo več članov, štirje pa so v skupini od začetka. Trenutno je aktivnih sedem parov, za eno plesalko še iščejo soplesalca, in dva glasbenika. Harmonikarju Miranu se občasno pridružijo drugi glasbeniki, zadnjih pet let pa na večjih nastopih sodeluje še violinistka.

Tudi violina kdaj zagode. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Zakonca Mauko imata posebne zasluge za delovanje društva.

1984. so se prvič zbrali.

Člani so po večini zakonski pari, ki se velikokrat odpravijo skupaj na pohod ali kolesarjenje. Predstavljajo se na prireditvah za potrebe občine kakor tudi v širši okolici in tujini. Po smrti dolgoletne vodje Nade Jaušovec jih vodita Tatjana Jakopec Kager in Silva Mauko, predsednik društva pa je Miran Mauko.

Še naprej bodo ustvarjali.

Ob letošnjem jubileju so prejeli priznanje županje Občine Gornja Radgona, direktor Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenije Damjan Damjanovič in vodja izpostave v Gornji Radgoni Simona Pirc Katalinič pa sta članom podelila 20 Maroltovih srebrnih, zlatih in častnih značk. Priznanja in zahvale so podelili tudi člani društva.