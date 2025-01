Pripovedujeta o Piranu

O šarmu našega mesteca na obali z bogato zgodovino in kulturo je že veliko napisanega. Njegova sredozemska mikavnost, arhitektura, dogajanje v njem in še zlasti razkrite stare, predvsem srednjeveške skrivnosti, vedno pritegnejo tudi radovednega fotografa.

Tisti bolj zaljubljeni vanj pa ga od nedavnega lahko spoznavajo še z novo, sila berljivo domoznansko knjigo s fotografijami mojstra Ubalda Trnkoczyja. Gre za delo Pripovedovati o Piranu avtorjev Daniele Paliaga Janković in Alberta Manzina v slovenskem in italijanskem jeziku, zato ima tudi naslov Raccontare Pirano (Pripovedi o Piranu).

Razkrivanje še neznanih skrivnosti iz zgodovine mesta in njegovih manj znanih zgodb. FOTO: Janez Mužič

22 poglavij predstavlja mesto.

Alberto Manzin ocenjuje, da bodo Pripovedi o Piranu v pomoč pri izobraževanju vseh, ki delajo v piranskem turizmu. FOTO: Nataša Fajon

To ni delo, polno letnic, s podrobnimi opisi arhitekture, imen in opisi mestnih znamenitosti, z navajanjem osebnosti in njihovega dela, zgodovinskih referenc ter pojasnil. To povprečnega bralca prevečkrat odvrne, namesto da bi ga pritegnilo. Tako gre za privlačno in lahkotnejše branje, ki predvsem z nemalo jedrnatimi presenečenji oziroma vložki prinaša še neznane skrivnosti mesta, manj znane zgodbe oziroma posebnosti, bisere iz preteklosti in sedanjosti.

Za nove cilje

Knjiga je sestavljena iz 22 tematskih poglavij, ki skupaj z zgodovinskimi in sodobnimi fotografijami spomenikov, trgov ter razgledov nazorno prikazujejo ter predstavljajo mesto. Širjenje novih spoznanj radovednemu in odprtemu obiskovalcu ponujajo tudi ilustrativni zemljevidi.

Daniela Paliaga Janković rada širi spoštovanje in ljubezen do Pirana. FOTO: Skupnost Italijanov Piran

Ta privlačna oblika pripovedovanja bo dobrodošel pripomoček turističnim vodnikom, pa tudi turistom, navdušencem nad Piranom, pustolovskim potepuhom in vsem radovednežem. Knjiga svoj pogled na mesto ne nazadnje namenja tudi domačinom, predvsem novim prebivalcem. Avtorja pravita, da bi jim rada pomagala razumeti, kako je ta prostor s svojo novejšo zgodovino nekaj posebnega, drugačnega. Knjiga bo vsekakor prav prišla tudi tistim, ki že dolgo živijo v Piranu in morda še ne vedo vsega o njem.

Projekt je nastal ob natečaju, ki ga je objavila Italijanska unija. Spominja tudi na številne in uspešne gospodarske dejavnosti piranskega beneškega, avstrijskega in italijanskega obdobja, ki jih je po drugi svetovni vojni spodrinil turizem. Ta je v svoji množični obliki po razcvetu v nekaj desetletjih prejšnjega stoletja v zadnjem obdobju kar nekako izgubil svoj zagon. Zato mesto z zaledjem danes išče alternative v kulturnem, zelenem in trajnostnem turizmu.

Kot pravita avtorja nove knjige, lahko pri iskanju novih turističnih ciljev razvoja mesta pomaga tudi ta knjiga. V pomoč bo lahko tudi pri izobraževanju najširšega kroga vseh, ki delajo v piranskem turizmu in si prizadevajo za še boljšo ponudbo ter tudi za bolj odgovarjajoče upravljanje prostora Pirana in njegovega zaledja.

