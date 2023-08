Primerjali smo cene: pazite, kje točite gorivo, razlika tudi 16 evrov pri enem tanku

Opolnoči so začele veljati nove cene goriva. Kot smo poročali, je treba danes za liter goriva na bencinskih črpalkah zunaj avtocest odšteti:

1,511 evra za liter bencina (nazadnje je stal več kot 1,5 evra za liter avgusta lani),

1,558 evra za liter dizelskega goriva (nazadnje je bil dražji decembra lani) in

1,130 evra za liter kurilnega olja.

Vlada je junija potrdila uredbo o podaljšanju delne regulacije cen pogonskih goriv in kurilnega olja, in sicer še za leto dni, torej do junija 2024. Tako cene niso prepuščene prostemu trgu (največja trgovca v Sloveniji – Petrol in OMV, imata skupaj 87 odstotkov bencinskih servisov po Sloveniji), kar je omogočila prejšnja vlada Janeza Janše, ko je bil gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Delna regulacija pa ne zavzema cen pogonskih goriv na avtocestnem križu. Te se oblikujejo prosto, zato je dobro preveriti vnaprej, kakšne so cene na bencinski, kjer želite napolniti rezervar.

Privarčujete lahko okoli 30 centov na liter

Poiskali smo nekaj bencinskih servisov na avtocestah in ugotovili, da boste tam za liter goriva odšteli precej več. Tu je nekaj primerov servisov na avtocesti proti Obali:

Ravbarkomanda 1,811 za bencin in 1,816 za dizel – razlika 0,3 evra za bencin in 0,258 za dizel,

Koper 1,565 za bencin in 1,608 za dizel – razlika 0,054 za bencin in 0,05 za dizel in

Lom 1,834 za bencin ali 1,845 za dizel – razlika 0,323 za bencin in 0,287 za dizel.

Kot lahko vidite na izračunih razlika med cenami ni zanemarljiva. Če predpostavimo, da imate vsaj 50-litrski rezervar, lahko pri razliki 0,32 evra privarčujete 16 evrov pri samo enem polnjenju. Večina pa ima verjetno še večje rezervarje, s čimer se prihranek še poveča.