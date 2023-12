Prijeli se boste za glavo: smo 27 milijonov evrov vrgli skozi okno?

Ob vseh spremembah sevov koronavirusa in s tem različic cepiv proti covidu-19 in interesa za cepljenje so določene količine cepiva ostale neporabljene. Vrednost teh odmerkov je ocenjena na okoli 27 milijonov evrov, so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje. Po podatkih NIJZ so doslej v Sloveniji zavrgli dobre tri milijone odmerkov.

Med neporabljena cepiva proti covidu-19 po navedbah ministrstva sodijo tudi uničena cepiva pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

Zavrgli tri milijone odmerkov

Slovenija se vse od začetka epidemije covida-19 zavzema za nudenje največje možne zaščite javnega zdravja vsem prebivalcem, zato je poskrbela, da so imeli oziroma še vedno imajo vsi prebivalci na ozemlju Slovenije možnost cepljenja proti covidu-19, so ob tem za STA poudarili na ministrstvu.

Posledično z razvojem epidemije covida-19 in mutacijo koronavirusa so se razvijala cepiva, ki nudijo višjo stopnjo zaščite glede na določen sev virusa. Z namenom zaščititi prebivalstvo je Slovenija zagotavljala tudi vsa odobrena cepiva, ki so bila prilagojena na takratni pojavni sev, so poudarili.

V Sloveniji so doslej po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) zavrgli dobre tri milijone odmerkov cepiv proti covidu-19. Večini zavrženih odmerkov je rok uporabe potekel v skladiščih NIJZ. Največ odmerkov so zavrgli v letošnjem letu, najmanj pa v letu 2021, je razvidno iz podatkov, ki jih je STA posredoval inštitut.

Članice EU so sicer skupaj zavrgle najmanj 215 milijonov odmerkov cepiv proti covidu-19, ki so jih kupile na vrhuncu pandemije, kar je davkoplačevalce stalo štiri milijarde evrov, razkriva analiza, ki jo je nedavno opravil bruseljski spletni bilten Politico.