Prihajata ohladitev in sneg: preverite, kje ga bo največ

Tudi več kot pol metra novega snega



»Trenutno kaže, da bo v nedeljo zjutraj snežilo le v gorah, nad nadmorsko višino okoli 1500 metrov. V nedeljo dopoldne bo dež prešel v sneg najprej na območju Zgornjesavske doline, kasneje pa v tudi v nekaterih drugih alpskih dolinah in v višjem svetu severne Slovenije (nad nadmorsko višino okoli 1000 metrov). Proti večeru se bo meja sneženja še nekoliko znižala in se na severu spustila do okoli 700 metrov, drugje pa bo predvidoma snežilo do okoli 1000 metrov. Padavine bodo v noči na ponedeljek oslabele in ponehale,« piše Agencija RS za okolje (Arso).



Debelejšo snežno odejo pričakujte na območju alpskih dolin, v više ležečih krajih in na gorskih prelazih na severu Slovenije, kjer utegne natresti več kot 20 centimetrov južnega snega. Še bistveno večje količine pričakujejo više v gorah, kjer bodo izmerili tudi več kot pol metra novozapadlega snega.

Previdno v gorah



»Ponekod je sneg oziroma ga je ravno toliko, da je lahko nevarno za zdrse. Ture izbirajte glede na svojo izkušenost, opremo in psihofizično zmožnost,« opozarja kranjska policijska uprava. Najpogosteje se nesreče zgodijo prav zaradi zdrsov, padcev in odlomov kamenja.

Vikend se bo začel z relativno lepim, predvsem suhim vremenom, temperature se bodo čez dan povzpele tudi do 20 stopinj Celzija. A že v nedeljo nas čaka preobrat. Dnevne temperature se bodo znižale za najmanj polovico (izjema je Obala), živo srebro se ne bo povzpelo niti do skale 10 stopinj Celzija (v jugovzhodni Sloveniji jih bodo po napovedih izmerili 13).A nizke temperature niso edino, kar nas čaka. »V nedeljo bo zasnežilo gorske prelaze, predvidoma bo snežilo tudi v nekaterih alpskih dolinah,« napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso). Za zanimivost so dodali, da je bilo zadnje oktobrsko sneženje v Ratečah zabeleženo leta 2012, rekord pa daljnega leta 1970, ko je zapadlo kar 34 centimetrov snega.V prihodnjem tednu nas čaka nekaj padavin, najhladneje bo v torek, ko se bodo v severozahodni Slovenije temperature spustila celo dve stopinje pod ledišče. Na srečo le za ta dan, saj v naslednjih dneh sledijo blažja otoplitev in temperature do 15, ob morju pa do 17 stopinj Celzija.