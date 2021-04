Prihajajo nevihte, slaba napoved za naslednji teden

Bolj klavrn pogled na napoved vremena za naslednji teden. FOTO: Arso

Danes bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo krajevne plohe, na severovzhodu popoldne in zvečer lahko tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter, v Prekmurju in na Štajerskem pa bo proti večeru prehodno zapihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija.V petek bo po večini sončno, zjutraj in dopoldne bo predvsem v osrednji Sloveniji nizka oblačnost. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 2 do 8, najvišje dnevne od 15 do 19 stopinj.V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, v nedeljo popoldne se bo oblačnost povečala. Tudi v naslednjem, prazničnem tednu, ko imajo slovenski šolarji počitnice, se bo nadaljevalo oblačno vreme s padavinami. Že v ponedeljek se bo oblačnost zgostila in pričelo bo deževati. V torek in sredo bo oblačno in deževno, dež bo v sredo do večera predvidoma ponehal. V četrtek in petek bo spremenljivo s popoldanskimi plohami.