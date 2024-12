Prifarci presenetili s Straussovo Donavo in madžarskim Čardašem (FOTO)

Godli so, peli, plesali, celo kuhali. »Tu in tam smo tudi kaj pozabili in se zmotili, a smo se neizmerno zabavali, uživali. Aplavzi pa so nas ponesli visoko,« so misli po treh zaporednih razprodanih koncertih v Cankarjevem domu v Ljubljani strnili Prifarski muzikanti, ki so, kot vedno, navdušili občinstvo z vokalnimi presežki in temperamentnimi pop uspešnicami iz sosednje Madžarske, Hrvaške in Italije.

Scenaristka njihovih koncertov Rosvita Pesek nam je povedala: »Koncert je bil za mnoge presenečenje že zato, ker so po naslovu K sosedu v vas mnogi sklepali, da bodo Prifarci obiskali najbližje sosede, ne pa da se bodo s pesmijo in plesi sprehajali po sosednjih državah, kjer živijo naše manjšine.« Prvič je bilo na koncertu Prifarcev mogoče slišati tudi klasiko – Straussovo Na lepi modri Donavi in madžarski Čardaš, na violini jih je spremljala Anja Bukovec, ki so jo v Gallusovi dvorani nagradili z bučnim aplavzom.

Bernarda Fink Inzko je navdušila z nastopom.

Denis Novato in Matija Marinč

Tu in tam smo tudi kaj pozabili in se zmotili, a smo se neizmerno zabavali, uživali.

Odlična violinistka Anja Bukovec je odigrala Čardaš in Na lepi modri Donavi.

Iz Trsta je prišel v Cankarjev dom svetovni prvak na harmoniki Denis Novato, ki je ves čas razpet med Avstrijo, Italijo in Slovenijo. Iz Porabja se jim je pridružila mlada umetnica Stefania Dravecz, ki se je odločila, da bo študirala v Sloveniji, največje presenečenje pa je bil nastop v Argentini rojene operne in koncertne pevke slovenskih korenin Bernarde Fink Inzko iz avstrijske Koroške.

Visoki obiski

Iz sosednje Hrvaške je prišel Darko Domijan in zapel pesem Ulica Jorgovana, ki jo je posnel pred 50 leti, a jo je z njim zapela kar vsa dvorana. Prvič so Prifarci na odru združili tudi člane dveh najuspešnejših folklornih skupin pri nas: to so Maroltovke – pevke AFS France Marolt in plesalci FS Tine Rožanc, ki so prikazali prekmurske, porabske in štajerske plese, ob koncu pa stopili na oder še v kostevskih narodnih nošah. Znova je prišel v goste Toni Sotošek s tremi sinovi iz Krškega, ki so poskrbeli za razvedrilo še po koncertu, v avli Cankarjevega doma.

Plesalci FS Tineta Rožanca

Frontman Prifarcev Mitja Ferenc povsod seje dobro voljo.

Bernarda Fink Inzko, Argentinka iz avstrijske Koroške, je bila presenečenje večera.

Že 36 let so na sceni Prifarski muzikanti.

Prifarski muzikanti Mitja Ferenc, Valentin Južnič, Martin Marinč, Toni Obranovič, Uroš Obraznovič, Jernej Pečak, Dejan Šuštar ter po stažu in letih najmlajši Matija Marinč so ponosni, da jih je tudi letos z obiskom počastila predsednica republike Nataša Pirc Musar z možem, prišli pa so tudi avstrijski veleposlanik Konrad Bühler, madžarski ataše Ádám Alex Horvath in hrvaška pooblaščena ministrica Vesna Odorčić.

Maroltovke AFS France Marolt

Toni Sotošek s sinovi

Tudi po koncertu je bilo veselo v preddverju Cankarjevega doma.

22. decembra bo zadnji letošnji koncert, in sicer na Vrhniki.

Sicer pa časa za premor in počitek Prifarski muzikantje nimajo, saj so se tako rekoč z odra Cankarjevega doma odpravili na božično-novoletne koncerte po Sloveniji, točno desetletje po tem, ko so z Vocabellami pripravili prvega. Zdaj bodo božične pesmi, domače in tuje, ter novoletne uspešnice zapeli in zaigrali še drevi v Krškem, jutri na Ptuju, 14. decembra v Mariboru, dan pozneje v Vojniku, zadnjega pa bodo 22. decembra pripravili na Vrhniki.