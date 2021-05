Janša ni vedel, da se ga še vidi in sliši? To je ujela kamera (VIDEO)

Premierse je na virtualnem srečanju z vodstvom Evropskega parlamenta pogovarjal o slovenskem predsedovanju Svetu Evropske unije. Predsednik parlamentaje dejal, da je s sestankom zadovoljen, a se je zapletlo na novinarski konferenci, ko Janša, ki se je oglašal iz Ljubljane, vprašanja novinarke STA – tako je dejal – ni slišal.Janša je na novinarski konferenci odgovarjal iz Ljubljane, medtem ko je bil Sassoli v Bruslju. Vse je teklo gladko, brez težav, dokler novinarka STA Janše ni vprašala o financiranju agencije in vladavini prava. Janša je odkimaval in dejal: »Ni bilo povezave, nismo slišali vprašanja. Ali lahko ponovite?« Tudi v drugo naj ne bi slišal, medtem ko Sassoli in ostali v Bruslju težav s povezavo niso imeli.Tehnične težave pri Janši so se končale z vprašanjem tuje novinarke, nakar se je spet zapletlo pri vprašanju slovenskega novinarja, ki se je oglasil iz Bruslja in Sorrelija vprašal o financiranju STA. Sassoli je odgovoril in Janšo nato vprašal, ali bi želel zaključiti konferenco, pa je ta spet molčal in odkimaval, zato so v Bruslju sklepali, da so verjetno spet težave s povezavo.Ko je bila novinarska konferenca končana in so se poslovili, si je Janša snel slušalke in verjetno misleč, da ga nihče več ne sliši, komentiral: »Tokrat smo jih slišali, pa so bili prehitri.«Kako je bilo vse skupaj videti, si lahko ogledate na spodnjem posnetku na začetku in v sedmi minuti.