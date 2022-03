Pri Golobu številni znani obrazi, na oder stopil tudi Zoran Janković (FOTO)

V Gibanju Svoboda so v soboto predstavili program in kandidate za državnozborske volitve. Predsednik stranke Robert Golob je ob tem poudaril, da ponujajo nov družbeni dogovor, v katerem ne bodo nikogar pustili zadaj in bo kljuboval izzivom časa. Obljublja, da se z ekipo na volitve ne podajajo iz lastne koristi in se bodo »borili za svobodo do zmage«. Kot je izpostavil, živimo v negotovih časih, v zadnjih dveh letih pa smo se zaradi epidemije spopadali tudi s strahom in negotovostjo. Ob tem je izrazil kritiko aktualne vlade, za katero se je po njegovih besedah sprva iluzorno pričakovalo, da bo operativna, a so šli njeni koraki v smeri spora s stroko, zbeganosti in nepremišljenih ukrepov. Zato se je po njegovih besedah civilna družba uprla »politiki, ki strah pred lastnim ljudstvom skriva za besedami prezira«. »Če obstaja ena stvar, ki si je človeštvo ni nikoli dopustilo vzeti, je to človeško dostojanstvo.« Prav zato je prepričan, da si bodo priborili svobodo.

»Tukaj nismo zaradi lastnih koristi«

Hkrati je Golob zavrnil očitke, da so stranka brez programa. Kot je dejal, ponujajo več kot program, zastavili so si vizijo, v kakšni državi želijo živeti do leta 2030, hkrati pa tudi konkretne projekte, ki jih bodo začeli izvajati takoj. Ta dvotirnost po njegovih besedah kaže, da se je ob pisanju programa kalila ekipa, ki bo tudi prevzela takojšnjo odgovornost za njegovo izvedbo. »Tukaj smo, da bomo nekaj izboljšali in nikakor ne zaradi lastnih koristi.«

Na listi stranke bodo ob Golobu, ki bo se bo za poslanski mandat potegoval v okrajih Ljubljana Center in Šiška 1, med drugim kandidirali podpredsednica Urška Klakočar Zupančič v okraju Ljubljana Šiška 3 ter generalni sekretar stranke in nekdanji novogoriški župan Matej Arčon v obeh novogoriških okrajih.

Za poslance bodo kandidirali številni znani obrazi

Danijel Bešič Loredan. FOTO: Leon Vidic, Delo

Nepovezana poslankabo kandidirala v Celju, nepovezani poslanecv Rušah, zdravnikpa v Piranu. Slednjemu se, kot je dejal pred začetkom konvencije, v primeru Golobovega mandatarstva obeta tudi mesto zdravstvenega ministra.

Med vidnejšimi obrazi bodo v ljubljanskih okrajih na listi stranke tudi nekdanji rektor ljubljanske univerze Igor Papič, nekdanji predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel, strokovnjak za jedrsko varnost Miroslav Gregorič, izvršna direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak, nekdanja poslanka Mirjam Bon Klanjšček, zgodovinar Martin Premk, novinarka Mojca Šetinc Pašek in novinarka in radijska voditeljica Alenka Sivka. Nekdanji boksar Dejan Zavec bo kandidiral v okraju Ptuj 2, nekdanja novinarka in nekdanja poslanka Pozitivne Slovenije Tamara Vonta v Krškem, nekdanji poslanec in aktualni župan Tržiča Borut Sajovic v Tržiču, nekdanji predsednik Stranke mladih - Zeleni Evrope Darko Krajnc pa v Pesnici.

Na svoji strani si želi 60 poslancev

Zbrane je pozdravil tudi Zoran Janković. FOTO: Leon Vidic, Delo

Da lahko na volitvah računajo na njegov glas in podporo Ljubljane, je na konvenciji dejal tudi ljubljanski župan, s katerim je Golob sodeloval v Pozitivni Sloveniji. Kakšen rezultat sicer pričakujejo na volitvah, Golob za zdaj ne komentira. V izjavi za medije pa je danes znova poudaril, da si želi vlado, ki bo uživala podporo 60 poslancev, saj da bodo le tako lahko dosegali korenite spremembe.

Golob napoveduje, da bodo prve korake v to smer s sprejetjem zakonov, ki jih je pripravila civilna družba, storili še pred oblikovanjem nove vlade. Na vprašanje, ali so ob dokončno znanem programu in kandidatih stranke zdaj možni nadaljnji pogovori o sodelovanju s strankami KUL, pa odgovarja, da je cilj zahteve civilne družbe spraviti v zakonodajni okvir, a da verjame, da se bodo temu pridružili tudi v KUL.