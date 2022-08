Pri Breznikovih klopotec že odganja ptiče in točo

Prav luštno je bilo! Z našimi gosti, sosedi, vinogradniki, vitezi, vinskimi kraljicami, sodelavkami, šrangarji in drugimi prijatelji smo postavili klopotec. Čas trgatve se približuje,« je zadovoljna Martina Breznik Krajnc z ugledne izletniške kmetije Breznik, sicer nekdanja lokalna vinska kraljica ter prava strokovnjakinja za gostinstvo in turizem.

Izletniška kmetija Breznikovih v Komarnici

Na izletniški kmetiji Breznik v Komarnici v občini Cerkvenjak se že skoraj dve desetletji posvečajo gostinstvu, turizmu in vinogradništvu. Ponašajo se z urejenimi prostori in okolico ter veliko vinsko kletjo z ohranjenimi oboki. Mama Terezija je odlična kuharica, oče Damijan vinogradnik in vinski vitez, hčerka Martina odlična turistična delavka, nekdanja lokalna vinska kraljica in tudi kuharica, sin Marko, prav tako vinski vitez, je glasbenik in vinski svetovalec. Sommelier je tudi Martinin mož Žan.

Ta običaj je vedno razlog za veselo druženje s prijatelji. Fotografije: Oste Bakal

V vinski kleti, ki jo z veseljem razkažejo tudi mimoidočim, hranijo predvsem chardonnay, traminec, laški rizling, rumeni muškat, zvrsti in v zadnjem času tudi svoje penine, s katerimi se udeležujejo predstavitev in ocenjevanj. Ponosni so na več nagrad za svoja vina ter čedalje večje povpraševanje po njih. Čeprav pri Breznikovih pripravljajo različna praznovanja, je za njihovo družino in goste najpomembnejši praznik trgatev. Poznavalci napovedujejo, da bo ena boljših, če ne najboljša v zadnjih letih. ​