Preživeli peklensko vročino in se izognili tajfunu (FOTO)

Z največjega svetovnega srečanja skavtov jamboree (izgovorjava džembori), ki je bilo letos v Južni Koreji, se je vrnila 320-članska slovenska odprava. Čeprav se je zdelo, da se je na 25. festivalu vse zarotilo proti 43.000 skavtom in tabornikom, je bila tritedenska izkušnja nepozabna, pravijo slovenski udeleženci. In to kljub pomanjkljivostim v organizaciji, vročinskemu valu in tajfunu, ki se je prelevil v tropski vihar, zaradi česar so bili organizatorji prisiljeni predčasno razpustiti tabor in udeležence evakuirati.

»To je bila naša največja in – po izzivih med jamboreejem – tudi najbolj pestra mednarodna odprava. Ponosni smo na vodstvo odprave, ki je svoje delo več kot dve leti opravljalo na visokem profesionalnem nivoju, četudi vodstvo in vsi člani osebja v slovenski odpravi to opravljajo prostovoljno,« je zapisala Metoda Zalar, višja strokovna sodelavka za marketing in komunikacije pri Zvezi tabornikov Slovenije.

Ogledali so si veliko templjev. FOTO: Frida

»Priprave na jamboree v Južni Koreji so trajale več let, oditi tako daleč na tako velik dogodek je bilo svojevrsten izziv. Komaj smo ga že čakali, tako vodstvo kot udeleženci, vodniki in prostovoljno osebje. V Koreji se je vse odvilo zelo hitro, trije tedni so minili kot za stavo. Čeprav se zdi, da je vsak dan prinesel novo krizno situacijo, smo jih v slovenski odpravi zelo dobro prebrodili in uspelo nam je iz njih potegniti največ, kar se je dalo. Mislim, da nam je to zelo dobro uspelo, sodeč po pozitivnih odzivih staršev in solzah ob prihodu domov. Zato bravo vodstvu odprave, da za 320 članov slovenske odprave enkraten dogodek ostaja nepozaben,« pa je prepričana Neža M. Slosar, načelnica komisije za odnose z javnostmi pri Zvezi tabornikov Slovenije.

Tudi odzivi vodov so odlični. »Naše potovanje ni bilo niti malo podobno našim pričakovanjem. Zelo kmalu smo ugotovili, da Korejci nimajo dlak in kodrastih las, da imajo fižol res zelo radi – toliko, da ga dajo tudi v sladoled. Vsa hrana, za katero smo pričakovali, da je slana, je bila na koncu sladka. Metro je bil čist in tih, razen ko smo se s podzemno peljali mi. Ko smo mislili, da ne more biti bolj vroče, je vseeno bilo, toliko, da ni bilo razlike med tem, da stopiš pod tuš ali le iz klime na 'svež zrak'. Vsak dan smo imeli zastonj piling: mivka, švic in sončna krema so bile naše glavne sestavine. Stkali smo veliko novih prijateljstev po vsem svetu in kljub vsemu nam je večerni lesket sonca na šotorih pogrel srce in smo se srečni in polni novih spominov odpravljali spat,« so zapisali v vodu Ribice.

Južna Koreja je nadvse zanimiva dežela. FOTO: Frida

Jamboree je lepa, a naporna izkušnja, ki jo kot udeleženec lahko doživiš le enkrat v življenju.

Velikanska evakuacija

Čeprav so odzivi slovenskih skavtov pozitivni, pa je zaradi nastalih razmer kar precej držav srečanje zapustilo, med drugim ZDA in Velika Britanija. »Po prihodu na lokacijo smo ocenili, da razmere na tabornem prostoru niso primerne in dovolj varne za bivanje. Zato smo se nemudoma povezali s slovenskim veleposlaništvom v Južni Koreji ter kot edina odprava korejskim organizatorjem in Svetovni skavtski organizaciji (WOSM) podali pisno pritožbo in zahtevo po ureditvi razmer. Če izboljšanja ne bi bilo, smo imeli pripravljen načrt za odhod, pri tem nas je naše veleposlaništvo hitro in učinkovito podprlo. Vendar pa je v manj kot 24 urah od oddane pritožbe WOSM skupaj s korejsko vlado poskrbela za izboljšanje razmer. Uredili so dodatne klimatizirane prostore, zagotovljena je bila zadostna količina vode, ledu in napitkov, program je bil pester in prilagojen razmeram. Smo pa v slovenski odpravi ves čas delovali preventivno, tako da med člani naše odprave ni nihče potreboval zdravniške oskrbe zaradi visokih temperatur,« je pojasnila Neža M. Slosar.

Slovenska odprava je štela 320 tabornikov in tabornic, večinoma starih med 14 in 18 leti. FOTO: Zveza Tabornikov Slovenije

V zadnjih dneh jamboreeja je Južno Korejo dosegel tajfun Khanun, že tri dni, preden je privršal, pa so stekle priprave na premestitev, ki so jo morali izpeljati 8. avgusta.

900 avtobusov je evakuiralo 40.000

mladih.

»Najbrž lahko tudi že pregovorni taborniški naravnanosti, da smo vedno pripravljeni, pripišemo, da je preventivna premestitev več kot 40.000 mladih v Seul tekla gladko, in to ob obilici dobre volje, brez stresa za udeležence. Vodstva odprav smo dobila natančno časovnico, nato pa smo v praksi videli, da je res mogoče, da 900 avtobusov speljuje drug za drugim na 30 sekund – na cilju smo bili še prej od načrtovanega. Seveda se je poznalo, da nismo bili več na tabornem prostoru in da nas ni bilo več na kupu 40.000. Tudi nadomestni program, ki so nam ga organizatorji pripravili na teh lokacijah, seveda ni mogel biti enak, kot bi bil na prvotnem prizorišču v Saemangeumu. Kljub temu pa je bilo vzdušje odlično. Organizatorji in gostitelji so bili izjemno prijazni in ustrežljivi, med člani odprave še danes komentiramo, da smo bili tam kot kralji – namestitev je bila vrhunska, hrana prav tako, tudi nadomestni program je bil pester in zanimiv,« je sklenila načelnica M. Slosar.