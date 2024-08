Preverite, kaj prinaša novi akt

Novi akt o umetni inteligenci (UI), ki je bil v EU sprejet po dolgotrajnih pogajanjih, bo začel veljati v začetku avgusta, uporabljati pa se bo začel postopoma. Obenem je tudi prva takšna zakonska ureditev na svetu.

In kaj vse bomo z aktom pridobili in kako bo zmanjšal tveganja, ki jih prinaša UI, ter kako bo na drugi strani ustvaril priložnosti in doprinesel k preglednosti tega področja? Neustrezna uporaba UI je že vodila k številnim resnim negativnim posledicam za posameznike in podjetja; večinoma iz malomarnosti, v določenih primerih pa tudi namenoma, pojasnjuje Gregor Strojin, ki od aprila vodi center odličnosti Deloitte Legal Srednje Evrope za regulacijo umetne inteligence, kjer se osredotoča predvsem na skladnost in upravljanje uporabe tehnologije.

