Preverili smo cene velikonočnih dobrot za žegen: kje jih kupiti najbolj ugodno

Kakšni bi bili velikonočni prazniki brez velikonočnih dobrot na mizi? Upamo, da že pripravljate dobrote za v košaro, ki jo je treba jutri odnesli na žegen. Po krščanski tradiciji se namreč dan pred veliko nočjo odnese jedi v cerkev na blagoslov oz. žegen.

V Sloveniji je v navadi, da v košari ne smejo manjkati šunka, pirhi, hren in potica. Te jedi imajo močan simbolni krščanski pomen. Meso je simbol žrtvovanega Kristusovega telesa, rdeči pirhi simbolizirajo življenje in vstajenje, saj spominjajo na kapljice Jezusove krvi, hren simbolizira žeblje, s katerimi je bil Jezus pribit na križ, okrogla potica pa simbolizira Kristusovo krono. Vsaka slovenska pokrajina pa ima določene posebnosti pri dodajanju jedi v košaro. Tako se ponekod v košari znajde tudi sveže ali suho sadje, vino ali mošt, pinca in še marsikaj drugega. V košaro lahko vsaka družina doda tudi kakšno hrano, ki je njim še posebej pri srcu. Otroci na primer radi vržejo vanjo kaj čokolade, mame pa nekaj denarja, da zagotovijo materialne dobrine v naslednjem letu.

Za dobrote, ki v košari ne smejo manjkati, smo preverili cene po najnovejših katalogih največjih trgovin. Poiskali smo najugodnejše cene, ki pa seveda rastejo glede na kakovost in blagovno znamko izdelka. Če boste priboljške kupovali danes, vam bo primerjava v pomoč, kje je velikonočna košara najbolj ugodna. Preverite cene v spodnji razpredelnici.

Hofer Lidl Mercator Spar Hofer leta 2014 šunka 5,59/kg 5,49/kg 4,99/kg 4,99/kg 3,99 10 jajc hlevske reje 1,79 1,56 1,99 1,56 1,88 sveži hren 4,99/kg 4,99/kg 3,79/kg 3,99/kg 2,40/kg klobase 5,53/kg 5,58/kg 4,25/230g 5,99/kg orehova potica 4,99/0,5kg 4,99/0,5kg 3,99/0,5kg 4,79/0,5kg pomaranče 5,79/10l vedro cca 0,57/kg 1,50/kg 1,99/kg 0,99/kg 0,89/kg vedro 3,99 skupaj 23,46 24,11 21,00 22,31

Kaj pa pred desetimi leti?

Našli smo Hoferjev katalog iz leta 2014 in pogledali, kakšne so bile cene za velikonočne dobrote takrat. Nekoliko presenetljivo smo za nekatere jedi našli cene, ki so nižje, ampak niti ne toliko, kot bi pričakovali glede na vse večjo draginjo.

Upamo, da bo velikonočni zajtrk, če ga boste pripravili, okusen. Pa dober tek želimo.