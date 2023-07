Prevaranti spet na delu: zlorabili Rosvito Pesek, Banko Slovenije in Slovenske novice

Splet je poln prevarantov, nategunov in lažnih novic, to ste zdaj že zagotovo ugotovili tudi sami. Kljub številnim opozorilom pa se še vedno dogaja, da nepridipravi s prefinjenimi metodami v svoje pasti ujamejo celo najbolj previdne spletne uporabnike.

Na to je pred dnevi svoje prijatelje in sledilce na družabnih omrežjih opozorila priljubljena ertevejevka Rosvita Pesek, ki je bila že večkrat žrtev zlorabe. Voditeljica je na svojem facebooku razkrila, kako so se po spletu razširile lažne vesti o njej in o njenem življenju.

Ob Peskovi so si prevaranti privoščili tudi nas, Slovenske novice, saj so nam ukradli logotip in grafično podobo spletne strani, ki jo ravnokar berete.

Razkrinkala je lažno spletno stran

»Nocoj se vidimo v Odmevih in tako bo tudi v naslednjih štirih delovnikih. Sem zdrava, nisem predmet nobenih tožb na sodiščih in ne sodelujem v nobeni akciji zbiranja denarja. Pišem pa vam nekoliko daljši zapis, ker se zadevice zdijo na prvi pogled smešne, v resnici so pa tragične,« je zapisala.

Razkrila je, da so njeni sledilci v minulih dneh prejemali objave z zgodbo o tem, da jo toži Banka Slovenije, ker je »posredovala recept, kako obogateti v treh letih, in to pod pasico časopisa Slovenskih novic – 30 let.« Voditeljica je svoje sledilce opozorila, da ne gre za pravo spletno stran Slovenskih novic, temveč za lažno, ki o njej širi lažne novice.

Poskusov prevar je bilo že več, ljudje pa nasedajo

»To ni prvi tovrstni zapis, vsak teden prileti kakšen. Enkrat domnevno reklamiram shujševalne pripomočke, drugič se borim s krčnimi žilami, tretjič imam doma tigra ... Uveljavljen izraz za tovrstne zapise je lažne novice. Velika večina poznavalcev facebooka te zapise z lahkoto preskoči, a žal ne vsi,« je zapisala Peskova in dodala, da nekateri na družabnih omrežjih ne ločijo zrnja od plev in da si niti v najhujši mori ne bi želela, da bi kdo zaradi tovrstnih zlorab na facebooku misleč, da za njimi stoji Rosvita Pesek (tista, ki jo poznajo s TV-zaslonov) izgubil cent, tvegal zdravje ali utrpel škodo.

Ob tem je dodala, da ima zaradi zaposlitve na RTV že po kodeksu novinarske etike prepoved oglaševanja kakršnih koli izdelkov.

Razkrila, na kaj morate biti pozorni

Svoje sledilce je opozorila, na kaj naj bodo pozorni pri prebiranju novic. Zadnja lažna objava, ki jo je zasledila, ni priletela s strani Slovenskih novic, temveč s strani Junjourne, ki pa je lažna. Pravi, naj bodo bralci ob prebiranju vsebin pozorni na slovnico, v omenjenem primeru je ugotovila, da so uporabljali moško osebo. »Če je zapisan transakcijski račun, na katerega nakažite denar, gre v veliki meri za goljufijo,« je zapisala in dodala, da so nam »žal družabna omrežja, poleg spletne povezanosti prinesla tudi kopico slabosti, širjenje lažnih novic je ena od njih. Morda bi nam res prišla prav vzgoja za medije, in to ne glede na leta. Do takrat pa priporočam občutek za selekcijo in pogled izza družabnih omrežij – v življenje in poletje, ki je pred nami.«