Pretresljiva zgodba Romane: Kdo je ta hudič prekleti

51-letna Romana iz Slovenije je športno aktivna in tekačica na dolge proge. Nedavno je zbolela za covidom-19 in opisala, čez kako težko obliko bolezni je šla. Njen soprog je bil cepljen, ona ne.

»Nikogar nočem strašit, nisem pa pričakovala kot zdrava ženska pri 52-ih, brez kakršnihkoli zdravil, da se mi lahko kaj takega zgodi. Kdo je ta hudič prekleti, ki je prišel nad nas ljudi in povzroča toliko gorja? In s kakšno pravico nas tlači k tlom? Kdo ga bo ustavil? Nihče od nas si ne želi več tega, je tako?,« piše na facebooku Romana in pravi, da njena zgodba ni le zgodba, ampak življenje, ki ga nismo znali ceniti, ker smo pred covidom »lepo živeli«.

Kako se je bolezen zapletala?

Zbolela je sredi oktobra, »ko so se stvari začele iz ure v uro drastično spreminjat. »Bolečine po celem telesu, kašelj, glavobol, slabo počutje, naredim test, negativen, odleže, mogoče samo navadna gripa, kak dan poležavanja, čajev, pa bo v redu. No, ne. Zadeva se vleče in stopnjuje, vsi hitri testi kažejo negativno«, piše.

Čez dva dneva je zbolel tudi soprog in tretji dan sta še komaj hodila. PCR test je pri obema potrdil covid-19.

Peti dan je komajda še kaj pojedla, imela je hudo slabost in glavobole. Samo ležala je še, pravi, medtem, ko je bil njen soprog, dvakrat cepljen, v boljšem zdravstvenem stanju.

Zgrudila se je v nezavest

Teden dni po okužbi, ko sta bila nekaj dni tudi brez hrane in vsak dan s slabšim počutjem, se je želela stuširati, ko je pod tušem Romana začela hlastati za zrakom: »Rešilca, ne morem dihati. Vse se maje. Zatulim še enkrat: Rešilca, ne morem dihati" Potem začnem padati, se loviti z rokami, nič ne dosežem, vse gre v prazno, nato tema in tišina, ne občutim pristanka na hladnih tleh domače kopalnice,« dramatične trenutke opiše Romana, ki se potem ničesar ne spomni vse do prihoda reševalcev.

Rešil jo je soprog, ki jo je nato predal reševalcem, ki so jo odpeljali na Golnik, z diagnozo virusno dokazan covid-19 z obojestransko pljučnico in akutno respiratorno odpovedjo.

»Sem slaba, na cevkah, ne diham sama, dvig iz postelje do WC-ja ob postelji je napornejši od vzpona na Triglav, ampak, ob vseh teh angelih v modrem, ki jim vidim samo oči, tiste tople oči in stisk roke pa čeprav v rokavicah, ki požrtvovalno po 12 urah skupaj dajejo dušo in srce za nas, utrujeni, izmučeni......ob njih se počutim strašno lepo in tako zelo varno,« piše Romana na facebooku, ki je po desetih dneh od začetkov simptomov že doma, a okrevanje bo še trajalo, saj kot pravi, so pljuča še vedno šibka, kašelj pa ostaja.