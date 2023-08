Preti Karavankam zastoj, gost promet tudi na vzporednih cestah

Na gorenjski avtocesti proti Karavankam je gost promet z zastoji. Prav tako na vzporednih cestah Radovljica, Lesce, Jesenice.

Trenutno je kolona dolga 10 km in se stanje sproti spreminja.

Pred izvozom Lesce nastaja kolona vozil na izvoznem pasu, ki sega na vozni pas avtoceste. Obstaja možnost naleta.

Izvozi Jesenice vzhod (Lipce), Lesce in Radovljica so namenjeni samo za lokalni promet.

Vse policijske patrulje so na terenu in se maksimalno trudijo zagotavljati prometno varnost. Pomoč jim nudijo tudi redarji in cestninski nadzorniki.

Dotok prometa je še vedno zelo povečan.

Pazite na varnostno razdaljo

Vsem voznikom svetujejo, da hitrost prilagodijo razmeram na cesti, pazijo na varnostno razdaljo in reševalni pas. V koloni naj ne zapuščajo vozil.