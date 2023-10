Slovenski bonsaj klub je konec tedna v športni dvorani v Šenčurju pripravil že deveto mednarodno razstavo, na kateri so bili na ogled najboljši bonsaji v srednji Evropi. Ljubitelji bonsajev za svoj hobi, nekateri tudi poklicno, žrtvujejo veliko predvsem potrpljenja, ki je še kako potrebno za gojenje dreves. V klub je včlanjenih približno 500 članov, od tega samo osem žensk. Na razstavi smo si lahko ogledali 50 dreves 25 razstavljavcev iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije ter nekaj opreme, med katero ima posebna posoda za bonsaje izjemen pomen. Sodelovali so tudi štirje demonstratorji, ki so prik...