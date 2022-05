Presenečenje: to so najbolj sveže cene goriva

Še iz časov, ko so bile cene goriva regulirane, smo vajeni, da smo nove dobili vsakih 14 dni. Običajno so spremembe veljale od torka. Danes je torek, na spletni aplikaciji pa smo preverili, koliko danes staneta liter 95-oktanskega bencina in dizla. V primerjavi s časom od sprostitve uredbe, ki je določala najvišje cene, lahko ugotovimo, da sta še dražja.

Na Petrolu vas bo liter bencina 95 stal 1,717 evra, dizla 1,862. Če boste pri istem trgovcu rezervoar polnili na avtocesti, boste odšteli 1,781 za bencin in 1,921 za dizel.

Pri OMV boste za liter 95-oktanskega bencina odšteli 1,714 evra, dizla pa 1,859 evra. Pa ob avtocesti? 1,784 evra za vsak liter za prvega in 1,922 za drugega.

Ponudnik Mol vam liter omenjenega bencina proda za 1,717 evra, dizla za 1,862.

Za primerjavo: liter bencina je 1. maja stal od 1,617 do 1,619 evra, dizla pa od 1,817 evra do 1,824 evra (cene popisane pri Petrolu in OMV).