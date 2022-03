Prepih pod steno je izdal jamo (FOTO)

Huslova pečina, ki je domačinom Orleka dobro poznana, stoji na robu kraške vasice. Ker je blizu vasi, je med drugo svetovno vojno služila za zaklonišče.

K raziskavam je povabil mentorja Claudia Bratosa. FOTO: Olga Knez

Prebivalci so v njej med vojno prebivali, in tako je eden od kapnikov stalagmitov dobil ime kapnik Matere Božje. Zelo aktiven mladi jamar sežanskega jamarskega društva, ki ga vodi Jordan Guštin, je pred kratkim v pečini, dolgi 30 metrov, odkril dva nova rova in jo tako podaljšal za skoraj sto metrov.

Domačini te zahodne kraške vasice so navajeni srečevati Mateja Husuja na gmajni, ko išče nove vhode v jame. Jamarstvo ima na matičnem Krasu poldrugo stoletje dolgo tradicijo, raziskujejo ga generacije jamarjev, ki so si pridobili ugled na svetovni ravni. Vsi večji vhodi v jame so znani že dolga leta in vsaka ped zemlje je bila že neštetokrat prebrskana pri mnogo preozkih špranjah, ki bi utegnile voditi v podzemlje. Številni jamarji so prav v tamkajšnjih jamah preizkusili svoje sposobnosti, vendar so le redki pravi mojstri svoje obrti.

Še bodo kopali

Šestindvajsetletni Matej Husu, ki se je pred leti včlanil v sežansko jamarsko društvo ter je zaposlen na Cestnem podjetju Koper, ves prosti čas nameni sprehodom v naravo in raziskovanju podzemlja. Tako je šel v zimskem času raziskovat Huslovo pečino v bližini domačega kraja.

Matej Husu na domačem terenu, Huslovi pečini. FOTO: Olga Knez

»Prepih pod steno je izdajal nadaljevanje jame. Preden sem vstopil v te nove prostore, sem moral prekopati in premetati približno pet kubičnih metrov materiala, od zemlje do kamenja. Odprla se mi je odprtina, da sem lahko zlezel v nadaljevanje pečine, in odprla se mi je nova večja dvorana. Iz te vodita dva večja rova, oba sta dolga 95 metrov. Tako smo jamo precej podaljšali, kar je lep uspeh,« pripoveduje Matej, ki je raziskovalno žilico prav gotovo podedoval po očetu Ludviku Husuju, ki se je z izjemnimi odkritji vpisal v zgodovino raziskovanja Krasa in za več kot 40-letno odmevno in ugledno delo na področju jamarstva in gasilstva leta 2018 prejel priznanje Občine Sežana.

95 metrov sta dolga.

Matej je k nadaljnjim raziskavam povabil svojega mentorja Claudia Bratosa. Ugotovila sta, da se rov nadaljuje in bosta potrebna nadaljnje kopanje in širitev. Pri odkrivanju se jima je pridružil Ludvik. Naleteli so na paleontološke najdbe, zelo stare kosti, ki so popolnoma zasigane. Ogledali si jih bodo strokovnjaki, ki bodo ocenili njihovo točno starost in ugovtovili, kateri živalski vrsti pripadajo.