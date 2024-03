Človek v hudi stiski pogosto pograbi še zadnjo rešilno bilko, kar ni nič nenavadnega, a ko se odpisana oseba vrne med žive, je pravi čudež, sta prepričana zakonca Srečko in Valentina Berce iz okolice Škofje Loke. Bilo je januarja letos, ko se je 47-letni Srečko v delovni nesreči, ko je padel z avtodvigala, tako hudo poškodoval, da so ga že odpisali. Toda Valentina se ni vdala. Po priporočilu prijateljev se je obrnila na znanega prleškega zdravilca Stanka Filipiča. Če mu lahko kdo pomaga, bo to on, so ji svetovali, in nemudoma je vzpostavila stik. Valentina je presrečna, da se je obrnila na St...