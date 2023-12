Pred vladno palačo na Gregorčičevi postavili hišico, vredno 70.000 evrov (FOTO)

Pred vladnim poslopjem na Gregorčičevi ulici so si nedavno omislili stražarsko hišico za policiste, ki varujejo objekt. Podobni objekti so že desetletja postavljeni v bližini varovanih objektov, denimo pred ministrstvom za notranje zadeve in državnim zborom, a ta pred vlado je še bolj dodelan in je opremljen z neprebojnim steklom.

Posebnost najnovejše hišice je, da ima neprebojna stekla. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Z Urada vlade za komuniciranje (Ukom) so nam pojasnili, da so »pomožni objekt na Gregorčičevi ulici postavili zaradi spoštovanja določil Zakona o varnosti in zdravju pri delu«. Hišica tako nudi streho nad glavo in ogrevanje policistu, ki v primeru slabega vremena in nizkih temperatur, varuje vladno poslopje.

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Stražarska hišica, v kateri je prostora za eno osebo, je državo stala 69.008,95 evra, skupaj s stroškom izdelave in postavitve. To pa je država zaupala podjetju KIG d.d iz Iga.