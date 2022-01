Pred šolo v naravi še na smučarski sejem

Radgonski smučarski aktivisti so izpeljali tradicionalni sejem zimske športne opreme, kjer se je potrdilo, da imajo tudi na radgonskem območju radi zimske športe. Potem ko jim je v celotni sezoni 2020/2021 močno zagodla pandemija covida-19, je Smučarski klub Radgona letošnje leto začel delovno, in sicer z uspešno organiziranim sejmom rabljene in nove smučarske opreme. Ob gasilskem domu se je zbralo veliko ponudnikov. Veliko opreme je zamenjalo lastnike, vsekakor pa je bilo največ zanimanja za otroške potrebščine.

Ponudba je bila dobra, kupcev tudi ni manjkalo. Fotografije: Oste Bakal

»Otroci in sploh mladina hitro prerastejo opremo in obutev, tako da je potrebno pogosto menjavanje. Priznati moram, da sem prijetno presenečen nad obiskom, ponudbo in tudi prodajo oz. nakupom vseh potrebščin. Na roko nam je šlo tudi dejstvo, da šolarji v naslednjih tednih odhajajo v šole v naravi, tako da smo tudi njim pomagali priti do cenejše opreme,« nam je z zadovoljstvom razložil Milan Nekrep - Miki, predsednik SK Gornja Radgona, ki šteje skorajda 100 članic in članov.

Cene opreme so organizatorji določili komisijsko, gibale so se med 20 in 80 odstotki v primerjavi z enakim novim artiklom.

Vsekakor so bili obiskovalci deležni tudi nasvetov glede opreme, smučanja ipd. Aktivisti SK Radgona so zbirali tudi prijave za tradicionalni smučarski tečaj za otroke in odrasle. Interes je bil kot vedno izjemen, saj so sprejeli 60 (od razpisanih 80) prijav. Smučarski tečaj bo konec februarja organiziran na Kopah, bivanje udeležencev pa v hotelu v Slovenj Gradcu.