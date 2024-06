Pred nami so infarktni dnevi: napovedujejo 300-odsotno podaljšanje potovalnega časa

Prihodnji teden oziroma ponekod že v petek se v Sloveniji začenjajo šolske počitnice. S Prometno-informacijskega centra opozarjajo potnike, da se potovalni čas že v petek lahko močno podaljša za pot proti Hrvaški.

Na relaciji Karavanke - Ljubljana se potovalni čas v petek lahko podaljša za 50 odstotkov, na relaciji Ljubljana - Koper za 40 odstotkov in na ljubljanski obvoznici za 300 odstotkov.

V primeru, ko je promet tekoč in brez posebnosti, je predviden čas vožnje na ljubljanski obvoznici okoli 20 minut. V primeru napovedane petkove gneče s 300-odsotnim podaljšanjem potovalnega časa, bi pomenilo, da bodo vozniki za izhod iz ljubljanske obvoznice potrebovali kar eno uro.

Pogled na prometni koledar: kdaj bo najhuje

Prometni koledar razkriva, da bodo slovenske ceste do 28. junija še znosne, z izjemo 25. junija, ko je državni praznik in vikendov. Zadnji konec tedna junija pa bo na avtocestnem križu velika gneča, saj se počitnice začnejo v delu Avstrije, Belgije, Slovaške, Češke in Švice.

Od julija dalje je prometni koledar od petka do vključno ponedeljka obarvan v oranžne in rdeče barve, kar pomeni visoko in zelo visoko gostoto prometa. 6. julija se napoveduje zelo visoka gostota prometa, saj se počitnice začnejo za nemške šolarje iz Severnega Porenja - Vestfalije, šolarji iz dela Švice, Nizozemske, Belgije in Avstrije, napoveduje prometni koledar.

Avgust bo z izjemo desetih dni predvidoma peklenski na cestah, saj se bodo počitnikarji iz tujih držav vsak konec tedna že zaključevali počitnice.

V nedeljo, 1. septembra, se je bolje izogniti vožnji z avtomobilom. Takrat bo konec počitnic za šolarje iz Slovenije, Madžarske, Poljske, Češke, Slovaške, Hrvaške, del Avstrije, del Nemčije, del Nizozemske in del Belgije.

Prometni koledar za posamezni mesec si lahko ogledate na spodnjih fotografijah:

Junij FOTO: Zaslonski posnetek

Julij FOTO: Zaslonski posnetek

FOTO: Zaslonski posnetek