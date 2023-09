Pred nami so deževni dnevi, začelo se bo že danes ponoči

Popoldan in zvečer bo na zahodu že možna kakšna ploha, medtem ko se bodo ponoči padavine v zahodni Sloveniji okrepile in prehodno zajele tudi osrednjo in jugovzhodno Slovenijo, napovedujejo vremenoslovci. Deževje se bo nadaljevalo tudi v naslednjih dneh vse do ponedeljka.

Na Arsu pravijo, da bomo v naslednjih dneh »priča festivalu jesenskega vremena, od predfrontalnega jugozahodnika do prehoda vremenske fronte in na koncu še odcepljenega višinskega jedra hladnega zraka. Skupni imenovalec vseh teh vremenskih procesov bo seveda dež – ljudski pregovor pravi: Spomladi en voz dežja – eno vedro blata, jeseni eno vedro dežja – en voz blata.«

»Od noči na četrtek do petka zvečer bo torej težišče padavin nad zahodno polovico Slovenije, potem se bo preneslo vzhodneje. Od ponedeljka dalje kaže na daljše obdobje suhega in razmeroma toplega vremena. Žal bomo morali prestati štiri mokre dni in upati, da na območjih, ki jih je prizadela vodna ujma, dež ne bo povzročil prevelikih posledic,« piše Arso.

FOTO: Arso

Začelo se bo že danes ponoči

»Dež se bo začel že danes ponoči, ko bo iznad zahodnega Sredozemlja čez Italijo do nas prišla slabo izražena višinska dolina s hladnim zrakom (z rdečo označena na drugi sliki). Zaradi toplega morja in zračne mase bo to dovolj, da se bo zrak, nasičen z vlago, labiliziral in ob stiku s hribovitim svetom vzhodne Jadranske obale bodo nastajale nevihte in dež. Pogoji bodo tudi za nastanek stacionarnih pasov močnejših padavin, tako da bo lahko krajevno dežja kar precej. Padavine bodo predvidoma, razen zahodne, dosegle tudi osrednjo in južno oz. jugovzhodno Slovenijo, le občasno in v manjši količini lahko tudi dlje proti severovzhodu,« napoveduje Arso.

V četrtek zjutraj bo dež oslabel, čez dan bo občasno deževalo predvsem v zahodni Sloveniji. »To bodo orografske padavine zaradi jugozahodnika, a ker bo ozračje nestabilno, se bodo prožile tudi plohe, redkeje nevihte. Občasno bodo plohe dosegle tudi osrednji del Slovenije. Pihal bo južni ali jugozahodni veter, ob morju jugo,« napovedujejo.

FOTO: Arso

Kako bo v petek?

Podobno bo v petek, ko se nam bo od zahoda približevala hladna fronta. Morda bo padavin celo nekoliko manj kot v četrtek, večinoma se bodo pojavljale v zahodni Sloveniji. »Pozno popoldne ali zvečer se bodo padavine od severozahoda krepile in v noči na soboto z vremensko fronto zajele vso Slovenijo. Nad severnim Sredozemljem bo nastal žep nizkega zračnega tlaka, višinska dolina se bo odcepila nad Italijo (obarvano z rdeče na tretji sliki). V takih primerih se pomikanje vremenskih sistemov vsaj upočasni, včasih tudi prehodno zaustavi. Tako bo tudi tokrat,« napovedujejo vremenoslovci.

Oblačno in deževno vse do ponedeljka

»Nad našimi kraji se bo višinski veter obračal iz južne v jugovzhodno smer in zaustavil napredovanje vremenske fronte proti vzhodu. Tako se bo nad nami zadržalo oblačno in deževno vreme vse do ponedeljka zjutraj, no, dež bo v nedeljo popoldne slabel, a bo k nam od jugovzhoda občasno še prineslo kakšno mokro pošiljko. V ponedeljek se bo odcepljeno višinsko jedro končno umaknilo dovolj daleč proti jugu, da večinoma ne bo več vplivalo na vreme pri nas,« piše Arso.