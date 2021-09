Pred nami lep konec tedna, toda pazite ...

Agencija za varnost prometa ob koncu tedna, ko bo vreme sončno, dnevne temperature pa bodo visoke za jesenski čas, udeležence v prometu poziva k čim večji odgovornosti, previdnosti in osredotočenosti na varno udeležbo v prometu. Prav tako naj bodo pozorni do najbolj ranljivih, kot so denimo pešci, so pozvali.



Agencija svetuje vsem udeležencem v prometu, naj se na ceste podajo z največjo možno mero odgovornosti do sebe in do vseh udeležencev v prometu. Med vozniki osebnih avtomobilov do konca avgusta sicer beležijo boljše stanje glede na enako obdobje lani. Letos jih je namreč umrlo 22, lani pa 26. Vozniki naj poskrbijo za ustrezno delovanje vozila, za pripetost vseh potnikov v vozilu, dosledno naj spoštujejo cestno-prometne predpise in razmere na cesti, vzdržujejo naj ustrezno varnostno razdaljo in prilagodijo hitrost.



Odpovejo naj se uporabi mobilnega telefona med vožnjo, za volan pa naj sedejo le trezni. Upoštevajo naj, da je ob sončnih vikendih na cestah veliko najbolj ranljivih udeležencev v prometu. A tudi te agencija poziva k največji meri previdnosti. Število motoristov narašča Število registriranih motornih vozil iz leta v leto narašča in se je v zadnjem desetletnem obdobju povečalo s 86.826 na 127.272. Letos je do konca avgusta umrlo že 28 voznikov enoslednih motornih vozil, in sicer 22 voznikov motornih koles, pet voznikov mopeda in en voznik trikolesa.



Do vključno 12. septembra je bilo po začasnih podatkih policije v prometnih nesrečah udeleženih 428 motoristov, 304 so prometno nesrečo povzročili sami. Zaradi teh prometnih nesreč je bilo 97 hudih poškodb, 224 pa lažjih. Prometnih nesreč s smrtnim izidom je bilo 25. Motoristi naj vedno poskrbijo za dobro zaščitno opremo živahnih barv in za stalno osredotočenost na varno vožnjo. Pešci najranljivejši Pešci so najpogostejši in tudi najbolj ranljivi med vsemi udeleženci v prometu. Letos je do konca avgusta umrlo 11 pešcev. Dnevi se krajšajo, zato je dobra vidnost pešcev v prometu ključna.



Pri kolesarjih letos do konca avgusta beležijo izboljšanje glede na preteklo leto, a še vedno je življenje izgubilo pet kolesarjev, lani v enakem obdobju pa sedem. Od petih umrlih kolesarjev letos je le eden nosil zaščitno kolesarsko čelado. Za varno udeležbo kolesarjev v prometu je nujno tehnično brezhibno opremljeno kolo in zaščitna čelada, ki je predpisana do dopolnjenega 18. leta, priporočljiva pa je v vseh starostih.



Voznike motornih vozil agencija opominja, da bočna razdalja pri prehitevanju kolesarjev, voznikov lahkih motornih vozil in voznikov mopedov znaša po novem najmanj 1,5 metra. Upoštevanje te razdalje je še toliko bolj pomembno, ko kolesarje, voznike lahkih motornih vozil ali mopede prehitevajo večja vozila, kot so avtobusi ali tovorna vozila.



Na cestah je tudi vse več električnih skirojev. Od 1. junija do 31. avgusta je bilo zabeleženih 47 prometnih nesreč z udeležbo električnih skirojev. Kar 30 so jih povzročili vozniki skirojev sami. Električni skiroji morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Upoštevajte predpise Kjer teh prometnih površin ni ali niso prevozne, lahko vozijo ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 kilometrov na uro. Do 18. leta starosti je obvezna tudi zaščitna čelada. Agencija pa priporoča uporabo čelade tudi po 18. letu, enako kot za kolesarje in druge uporabnike lahkih motornih vozil.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: