Pred ligo prvakov še virtualna vročica (FOTO)

Gospodarsko razstavišče v Ljubljani je minuli konec tedna obiskala množica ljubiteljev videoiger, digitalne zabave, e-športa in z igrami povezane pop kulture. Na 4300 kvadratnih metrih površin so več kot deset tisoč obiskovalcev tridnevnega Game Gang Showa 2024 pričakali glavni oder s tekmovanji, slovenski gaming vplivneži, predstavitve in predavanja, lahko so si pobliže ogledali in spoznali nove tehnologije, kot je navidezna resničnost, preizkusili gamersko opremo, se fotografirali s cosplayerji in cosplayerkami, lahko so zaigrali katero od priljubljenih videoiger ali pa preprosto grizljali kokice in uživali v predstavah najboljših slovenskih e-športnikov.

Na glavnem odru so se tekmovalci spopadali za naslov najboljšega v regiji, pri čemer so organizatorji poskrbeli tudi za lepe nagrade; denarni sklad za igre, kot so Counter Strike 2, Valorant, League of Legends, Fortnite, EA Sports FC24, NBA 2K24, Clash Royale in PUBG Mobile, je znašal več kot 10.000 evrov.

Cosplayerji se predstavijo. FOTO: Staš Ivanc

Gledalci in gledalke so izbirali tudi najboljšega cosplayerja oziroma cosplayerko, se pravi osebo, ki se je najbolje našemila v najljubšega junaka ali junakinjo iz videoiger, risank, filmov ali fantazijske in znanstvenofantastične literature.

Tudi Game Gang Show 2024 je sledil nogometni vročici, ki bo letos poleti zajela Evropo. Poleg virtualnih tekem v simulaciji nogometa FC24 na glavnem odru so sponzorji med obiskovalci dogodka podelili tudi vstopnice za ogled finala Uefine lige prvakov.

Dirkalni simulatorji formule ena FOTO: Staš Ivanc

Govorili so tudi o razvoju e-športa in igričarske industrije, ki doživljata pospešen razcvet.

Najboljši dirkači akcije Player 0.0: Z leve Aljoša Miklavžina (2. mesto), zmagovalec Jernej Dovžan, Mitja Murks (3. mesto) in Miha Medved (4. mesto). FOTO: epoha.si

Dirkal bo z Maxom Verstappnom

In to še ni vse, kar je bilo povezano s športom – pivovarska družba Heineken je v okviru globalne kampanje Player 0.0, s katero spodbuja odgovorno vožnjo, iskala najboljšega voznika ali voznico, ki bo dobil priložnost, da spozna trikratnega svetovnega prvaka formule ena Maxa Verstappna. Akciji se je pridružilo več kot 15.000 Slovenk in Slovencev: v finale se je uvrstilo 12 tekmovalcev, ki so si mesta privozili v spletni igri, v končnem obračunu na Gospodarskem razstavišču pa so se jim pridružili še štirje, ki so si mesta priborili na simulatorjih na Game Gang Showu. Zmagal je 18-letni Jernej Dovžan iz Tržiča, ki se bo ne le srečal s svetovnim prvakom, ampak se bo na globalnem finalu kampanje v Amsterdamu z njim tudi v živo pomeril na dirkalnem simulatorju.

Sejemski del Game Gang Showa FOTO: Staš Ivanc

Nekateri so barvali figurice in gradove. FOTO: Staš Ivanc

Bodoči študent računalništva in informatike ter velik ljubitelj formule ena se srečanja z Maxom Verstappnom zelo veseli: »Obstaja možnost, da premagam Maxa na globalnem finalu, saj je fizika v igri drugačna kot v resničnosti, Max pa v virtualnem svetu nima opravljenih toliko ur kot jaz. Ampak seveda – on je Max Verstappen,« je po zmagi povedal Jernej, ki je še pojasnil, da mora e-športnik, ki želi biti res dober v določeni igri, v to vložiti bistveno več časa, kot si ljudje mislijo. »Čas za trening je odvisen od števila dirk, v katerih sodelujem. Trenutno dirkam na treh do štirih tekmovanjih na teden, za vsako stezo pa se pripravljam od štiri do pet ur. Kot pri vsakem športu za mano stoji ekipa in tudi te zmage ne bi bilo brez pomoči ekipnih inženirjev, ki so mi sestavili set-up za dirko.«

Lepih nagrad so se razveselili tudi igralci, uvrščeni od drugega do četrtega mesta. Drugouvrščeni si bo konec avgusta s prijateljem ali prijateljico na dirkališču Zandvoort lahko ogledal dirko za veliko nagrado Nizozemske, tretji in četrti pa sta domov odnesla lepe gamerske nagrade.

Igralo se je povsod. FOTO: Staš Ivanc

Cosplayerji in cosplayerke na odru FOTO: Staš Ivanc

Predavanja, druženje in še kaj

Kogar je zanimalo še kaj več, se je lahko udeležil poučnih pogovorov in predstavitev, med katerimi lahko izpostavimo predavanje izvršnega direktorja pri Veleven studios Blaža Vižintina, ki je govoril o (ne)varnosti tiktoka in preostalih družbenih omrežij, ali pa prvi tematski dogodek na poti do jesenske športnomarketinške konference Sporto, na katerem so govorili o razvoju e-športa in igričarske industrije, ki doživljata pospešen razcvet in priljubljenost med mladimi, še posebno v generacijah Z in alfa. Pripravili so tudi delavnice o programiranju računalniških iger ter druge izobraževalne vsebine iz digitalnega sveta, že na dan odprtja so Gospodarsko razstavišče obiskali dijaki velenjskega Šolskega centra, goriške in koprske elektrotehnične šole ter študenti ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko.

Pri igranju košarke so bili najbolj priljubljeni Mavericks Luke Dončića. FOTO: Staš Ivanc

Poskrbljeno je bilo tudi za pester razstavno-prodajni program, saj so si obiskovalci lahko ogledali in kupovali najrazličnejše video- in namizne igre ter gamersko opremo, nekateri so barvali figurice in gradove, si ogledovali najrazličnejše okraske, slike in druge izdelke, povezane s svetom iger in fantazije, šli odigrat kakšno klasično igro na arkadne avtomate in stare videokonzole ali pa se preprosto usedli in klepetali s prijatelji.

Glavni oder je čakal na tekmovalce. FOTO: Staš Ivanc