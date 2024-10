Pred črnimi mačkami trepetamo že stoletja

Zadnji oktobrski dan, ko marsikje po svetu praznujejo noč čarovnic, v Zavetišču za zapuščene živali Ljubljana na Gmajnicah pripravljajo že deveto noč črnih mačk. Črnih mačk se namreč še vedno mnogi bojijo oziroma so prepričani, da jim bodo prinesle nesrečo. Še posebno so menda nevarne, če pred vami prečkajo pot. Seveda vam s tem ne bodo prinesle nesreče, prav tako črne mačke niso čarovnice v preobleki.

Ozaveščanju o čarobnosti črnih mačk in razbijanju predsodkov, ki so jih črne mačke še vedno deležne, zato pri posvojiteljih niso tako zaželene kot mačke drugih barv, bo ta črnomačja prireditev med drugim tudi namenjena. Obiskovalci bodo lahko v zavetišču ta dan mucke tudi posvojili, in sicer brez predhodnega naročanja.

Prireditev se začne ob 14. uri, s seboj imejte vstopnino v obliki mačje konzerve ali pasje žvečilke, od takrat pa vse do 18. ure pa se boste lahko družili z mucki ter tistemu, ki vam bo še posebej ogrel srce, tudi ponudili dom. Ob tem bo potekala delavnica risanja mačk, mačko boste lahko tudi izdelali, v tem primeru prinesite s seboj dve nogavici, ob 16.30 pa sledi ogled hiše strahov z naslovom Mačja pot do sreče, ki prikazuje življenje mucke na ulici ter pot, ki jo prehodi v zavetišču in novem domu.

Sprva so jih oboževali

Črne mačke so sicer prišle na slab glas šele v srednjem veku, ki tudi sicer ni bilo najlepše obdobje v človeški zgodovini. Pred tem, še posebno v starem Egiptu, so mačke, tudi črne, naravnost oboževali in človeka, ki je mačko ubil, namerno ali po nesreči, je čakala smrtna kazen. Nato pa je papež Gregor IX. nekega dne leta 1233 oznanil, da črne mačke ne le prinašajo nesrečo, ampak so celo poosebljen hudič. Prestrašeni verniki so začeli črne mačke loviti in jih žive sežigati, da jim ne bi storile kaj hudega.

V naslednjem stoletju se je populacija črnih mačk v Evropi zaradi tega nevarno zmanjšala, posledično pa so se namnožile podgane in drugi glodavci, ki so pripomogli k izbruhu kuge in drugih bolezni. Pozneje, ko so se ljudje začeli ukvarjati z lovom na čarovnice, so kratko spet potegnile črne mačke, za katere je veljajo, da so zgolj čarovnice v preobleki, in konec 16. ter v začetku 17. stoletja je mnogo lastnikov črnih mačk končalo na grmadi samo zato, ker so imeli doma to žival.