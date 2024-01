Pravda za tržiške gozdove. Dediči od upravljavca zahtevajo odškodnino

Vrsto let so na kranjskem okrožnem sodišču in višjih sodnih instancah potekali pravdni postopki, v katerih so dedinje tržiških gozdov, ki so bile pred vojno v lasti barona Karla Borna, od upravljavca gozdov terjale odškodnino. Nedavno pa so pravnomočne postale prav vse sodne odločitve, zaradi katerih sta tako Maria Peić kot Elizabeta Ortner, ki ji je svoje gozdove zaupala tudi tretja sestra, njena dvojčica, upravičeni do odškodnine oziroma so do te upravičeni njuni dediči. Bornove dedinje (z leve): Maria Renata Ludowika Schlosser, Maria Louise Hedwig de Peič ter Elisabeth Maria Antonia Born ...