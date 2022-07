Pozor, zaradi stavke odpovedani številni leti, tudi z Brnika

Letališko osebje Lufthanse bo danes zjutraj začelo stavkati, zaradi česar bo največja nemška letalska družba odpovedala več kot tisoč letov na svojih vozliščih v Frankfurtu in Münchnu. Odpovedani so tudi vsi Lufthansini leti iz Ljubljane. Stavka bo trajala predvidoma do četrtka do 4. ure.

Odpovedi letov naj bi po navedbah nemške tiskovne agencije dpa prizadele približno 134.000 potnikov. Poleg vozlišč v Frankfurtu in Münchnu bodo ohromljeni tudi leti v Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Bremen, Hannover, Stuttgart in Köln.

Odpovedani tudi leti z Brnika

Lufthansa je zaradi stavke odpovedala tudi vse današnje lete v Frankfurt in München z Brnika. Odpovedani so jutranji odhod v Frankfurt, popoldanski prihod iz Münchna in odhod, popoldanski prihod iz Frankfurta in odhod ter večerni prihod iz Frankfurta, so za STA povedali pri Fraportu Slovenija.

Na poziv sindikata Verdi k stavki se je kritično odzval glavni kadrovski direktor Lufthanse Michael Niggemann, ki je povedal da zgodnje zaostrovanje po le dveh dneh pogajanj o prihodnjih plačah in delovnih pogojih, ki so bila doslej konstruktivna, povzroča ogromno škodo. Dodal je še, da stavka vpliva na njihove potnike med največjo potovalno sezono in dodatno močno obremenjuje zaposlene v že tako težki fazi letalskega prometa.