Znane podrobnosti nesreče, ki se je zgodila na štajerski avtocesti

Zaradi prometne nesreče je bila od poldneva do skoraj 14. ure zaprta polovica štajerske avtoceste v predoru Ločica proti Ljubljani. Kot so pojasnili na PU Celje, je prišlo do naleta treh tovornih in enega osebnega vozila, pri tem pa naj ne bi bil nihče poškodovan.

Prometno nesrečo je povzročila voznica osebnega avtomobila, ki je nenadno zavrla, vanjo pa je trčil voznik tovornega vozila s priklopnikom. Drugemu vozniku tovornega vozila s priklopnikom, ki je vozil za osebnim vozilom, je uspelo svoje vozilo pravočasno ustaviti in preprečiti trčenje v pred seboj vozeče tovorno vozilo. Je pa vanj trčil tretji voznik tovornega vozila, ki je za njim pripeljal s prekratko varnostno razdaljo.

Voznici osebnega vozila, ki je nenadno zavrla in vozniku tovornega vozila, ki je vozil s prekratko varnostno razdaljo, so policisti izdali plačilna naloga.

Pred izvozom Vransko je nastajal zastoj, dolg šest kilometrov.

Okoli 14. ure so posledice prometne nesreče na štajerski avtocesti odstranili, predor Ločica pa je ponovno odprt in prevozen proti Ljubljani.

