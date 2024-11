Pozor, v Ljubljani se obetajo spremembe glede zaračunavanja parkirnin

Ljubljanski mestni svetniki bodo na decembrski seji odločali o možnosti zaračunavanja parkirnin v ožjem mestnem središču tudi ob nedeljah. Če bodo predlog potrdili, bodo spremembe po novem letu tudi na območju cone 2, ki zajema južni del Bežigrada, Mirje, Krakovo in Prule. Tu bi po novem parkirnine zaračunavali še ob sobotah.

Mestna občina Ljubljana v ožjem mestnem središču oz. v coni 1 parkirnine trenutno zaračunava od ponedeljka do sobote med 7. in 19. uro, v coni 2 pa od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. V želji po zmanjšanju števila motornih vozil v mestnem središču in spremembi potovalnih navad želijo zdaj parkirnine zaračunavati še ob sobotah oz. nedeljah.

Število obiskovalcev raste

Po pojasnilih občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet se število prireditev in dogodkov v središču mesta iz leta v leto povečuje, posledično pa raste tudi število obiskovalcev. Te želijo spodbuditi, da bi parkirali na katerem od parkirišč tipa P+R na obrobju mesta in se v središče pripeljali z mestnim avtobusom.

»Obenem bi s tem omogočali lažje parkiranje stanovalcev z dovolilnicami, ki imajo ob povratku ob sobotah ali nedeljah težave z iskanjem prostih parkirnih mest,« so zapisali v gradivu, ki ga bodo mestni svetniki obravnavali na decembrski seji.

Spremembe še za štiri parkirišča

Na račun dodatnega zaračunavanja parkirnine ob nedeljah v središču mesta in ob sobotah v coni 2 bi se po izračunih občine prihodek javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice povečal za nekaj manj kot 108.000 evrov na leto brez DDV.

Glede na gradivo za sejo mestnega sveta bi spremenjen način plačevanja uvedli še za štiri parkirišča, in sicer pri Živalskem vrtu ob Večni poti, pri pokopališču Vič ob Viški cesti, na Bokalcah med krožiščem in Domom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik ter pri Poti Roberta Blinca ob zapornici pri suhem zadrževalniku Brdnikova.

Občina želi ukiniti tudi možnost parkiranja na uro na parkirišču Slovenčeva v bližini Bratovševe ploščadi. Sprememba se za abonente obeta tudi ob Gosarjevi ulici, kjer bi namesto letne plačevali mesečno najemnino za parkirni prostor.