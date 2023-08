Iz oranžnega v rdeče opozorilo? V 36 urah bo Slovenijo zalila mesečna količina dežja

Zaradi izrednega dogodka, ki prihaja v obliki hudih in dolgotrajnih nalivov, so Agencija RS za okolje, geološki zavod, Uprava za zaščito in reševanje ter civilna zaščita predstavili, kaj lahko pričakujemo v naslednjih 36 urah.

Kot smo poročali, Arso napoveduje, da na severozahodu države danes utegne pasti od 100 do 125 milimetrov dežja v 24 urah, na Primorskem od 50 do 85, drugod od 50 do 75. Nič boljše ne bo v petek.

V noči na petek bodo sprva hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke v severni in osrednji Sloveniji. Naraščanje rek se bo v petek čez dan stopnjevalo in razširilo na večji del države,« napovedujejo. Nadaljujejo takole: »Sprva so verjetne poplave hudournikov in manjših rek, v petek čez dan in v noči na soboto pa poplave rek v Podravju, Pomurju, v Posavju, v porečju Savinje in Krke, Kolpe ter na širšem območju osrednje Slovenije.« Več o tem preberite tukaj.

Smo pred izrednim vremenskim pojavom

Branko Gregorčič (Arso) je povedal, da nam letošnje poletje prinaša toliko prehodov vremenskih motenj kot že dolgo ne. Opozoril je, da bo današnji vremenski razvoj nekoliko drugačen od tistih v zadnjih tednih: »Bolj bo namreč spominjal na tisti tip jesenskega deževja, saj bo vremenska fronta nad Slovenijo stacionirana 36 ur. Dinamika jesenskega tipa ter obilica toplote in vlage bosta prinesle ponavljajoče se in intenzivne nalive. Večinoma bo šlo za dolgotrajno intenzivne nalive, ki se bodo lahko pojavljali na istih območjih.«

Ocenjujejo, da bo do sobote zjutraj padlo med 50 in 100 litri dežja, ponekod tudi 150 in 200 litrov dežja, in to v manj kot 36 urah. »Take količine so sicer značilne za mesečno obdobje,« pojasnjuje meteorolog in še, da so zaradi tolikšnega deževja, ki bo povzročilo tudi hudournike in plazovitost, izdali oranžno opozorilo. »Morebiti bomo stopnjo ogroženosti še zaostrili v rdeče opozorilo,« je še dodal.

Šestan izdal pripravljenost civilne zaščite za celotno Slovenijo

Ob napovedi obsežnih padavin in možnosti poplav je poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan izdal odredbo za pripravljenost sistema civilne zaščite na celotnem območju Slovenije: »Aktiviral sem poveljnike in namestnike regijskih štabov, da so v pripravljenosti.« Povedal je, da so se dodatno založili z opremo, če bo posameznim občinam le te zmanjkalo.

Ne kličite 112 po nepotrebnem

Šestan je na vse prebivalce Slovenije naslovil tudi prošnjo, da previdno uporabljajo telefonsko številko 112. »Pokličite, ko res rabite ali ste ogroženi ali da bi nastajala res velika škoda, ne pa če klet zalije 1 cm vode. Sicer se lahko zgodi, da zaradi nenujnega klica komu ogrožamo življenje.«

Naraščanje rek bo silovito

Zaradi opisanih dogodkov, ki bodo kombinacija jesenskih in poletnih padavin, se bodo reke hitro odzvale na padavine. Trenutno so v Sloveniji visoki pretoki rek, ponekod kar 3- do 4-krat večji kot sicer v tem času, zaradi česar bo naraščanje rek silovito, zlasti na začetku, zlasti na severu in severovzhodu, je povedal Polajner. V petek čez dan in v noči na soboto se bo naraščanje rek preselilo na območje Podravja, Savinjske, Dolenjske ... »Ob Kolpi so napovedani številni dogodki z veliko obiskovalci, zato bodo ta območja deležna še posebne pozornosti,« dodaja. Zatem se bo nadaljevalo v osrednji Sloveniji. Šele v nedeljo in v noči na ponedeljek se bo dogajanje začelo umirjati.

»Reke se bodo razlivale tudi na območja redkih poplav. Svetujemo prebivalcem, ki živijo ob rekah, da budno spremljajo dogajanje in obvestila. Imajo še pol dneva časa, da se samozaščitno pripravijo – umaknejo vredne stvari v višja nadstropja ipd.«

Pričakuje se poplavljanje mnogih rek. FOTO: Arso

Če imate ob rekah naložen material, ga čim prej odstranite

Neža Kodre z Direkcije Republike Slovenije za vode je povedala, da najbolj kritične razmere pričakujejo v petek, soboto in nedeljo. Zato so razglasili povečano pripravljenost za poplave. Zagotovila je, da so povečali nadzor nad delovanjem vodnih objektov in kopičenjem materiala na rekah. »Če bo treba, bomo utrjevali in izdelali nove nasipe, odstranjevali plavje in nanose, odpirali varnostne ventile in podobno. Naše delovanje je usmerjeno v preprečevanje škode, še posebno tam, kjer so gospodarsko pomembni objekti.

Namočenost tal je velika, zato verjetnost plazov še večja

Opozarjajo vse, ki imajo morebiti naložen material v bližini rek, kot so na primer bale sena, da jih v teh urah do dežja odstranijo, ker je zelo možno, da jih bodo reke pozneje odnesle in z njimi zamašile struge idr.

Predstavnik geološkega zavoda je opozoril na veliko nevarnost plazov: »Pričakujejo se močni nalivi, posledično površinski odtok vode, kar poveča hudourniške struge, ki prinašajo vejevje, zemljo in druge materiale. Svetujemo ljudem, da opazujejo situacijo in najprej poskrbijo za svojo varnost, ne pa za vsako ceno rešujejo imetje.« Glede na predhodno visoko namočenost zemlje lahko pričakujejo plazove in zemeljske zdrse, in to povsod po Sloveniji.

Imate zgodbo ali fotografije za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.