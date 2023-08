Pozor! Spremembe pri odpiralnem času trgovin, sindikati na nogah

Trgovine bodo skladno z odlokom poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana, ki omogoča odprtje prodajaln z živili, tehničnim blagom ali otroško opremo ob nedeljah in praznikih, lahko odprte le še to nedeljo. V ponedeljek bo namreč odlok preklican, so pojasnili na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

Kot so še dodali na ministrstvu, so se glede tega uskladili v četrtek, o tem pa so že obvestili Trgovinsko zbornico Slovenije in Sindikat delavcev trgovine Slovenije.

Novinarska konferenca Sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS) o zahtevi za dopolnitev in omejitev krajevne in časovne veljavnosti odredbe za možnost odprtja prodajaln, ki jo je SDTS v minulem tednu naslovil na državne organe.

Slednji prav zdaj na novinarski konferenci predstavlja zahtevo za dopolnitev in omejitev krajevne in časovne veljavnosti odredbe za možnost odprtja prodajaln, ki jo je sindikat v minulem tednu naslovil na državne organe. »Ko bo odlok dejansko preklican, lahko bi že bil, bomo v to tudi verjeli,« je na novinarski konferenci med drugim dejal generalni sekretar sindikata Ladi Rožič.

Na ministrstvu se ob skorajšnjem preklicu odloka zahvaljujejo vsem trgovcem in trgovinam, ki so po nedavnih poplavah prizadetim v poplavah z delom ob nedeljah in praznikih omogočili hitrejšo izvedbo sanacije.

Trgovine so lahko sicer skladno z odlokom za nedelje in praznike, ko so trgovci odpirali večinoma trgovine z živili na najbolj prizadetih območjih, same določale odpiralni čas.

V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije (SDTS) pozivajo, da Odredba za možnost odprtja prodajaln ne sme postati poskus umika veljavne zakonodaje, ki ureja pravice zaposlenih v trgovinski panogi.

»Trgovci in trgovke po Sloveniji zahtevajo, da se omeji njena krajevna in časovna veljavnost, saj trenutno lahko vsak delodajalec s svojo delovno silo razpolaga po lastni presoji, tako z vidika odrejanja dela na drugih lokacijah po Sloveniji kot tudi z vidika optimizacije števila zaposlenih na posameznih lokacijah. Odredba je namreč povozila zakonodajo in pustila prazen prostor za številne interpretacije,« je zapisal generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladi Rožič.

»Zaradi želje po dobičkih so posamezne trgovske verige odprle prodajalne v nedeljo in na praznike tudi v regijah, ki niso utrpele škode zaradi poplav,« je na današnji novinarski konferenci poudaril Rožič.

Ker je delo ob nedeljah in praznikih bolje plačano, so podjetja po Rožičevih besedah na te dni zmanjšala število zaposlenih in so finančno profitirala. »In ker je pred nami spet nedelja in ker so nekateri trgovci že napovedali, da bodo odprti vse nedelje do preklica, državne organe pozivamo, da izdano odredbo prekličejo,« je dejal Rožič.

Za spremembo oz. odpravo odloka sta se zavzeli tudi Tina Skubic iz Sindikata Mercator in Damjana Ajd iz Sindikata Spar Slovenija

Tina Skubic, sindikat Mercator: »Damjana Ajd iz sindikata Spar Slovenija, ki prihaja s prizadetega območja na Koroškem, je dejala, da so ljudje te dni potrebovali predvsem fizično pomoč: 'To ni solidarnost, če smo samo napoteni na delo, medtem ko potrebujemo helikopterje in lopate.'"

»Zaradi zgoraj naštetih razlogov SDTS poziva državne organe, da premislijo o smotrnosti odredbe in sprejmejo ukrepe, ki bodo omogočili spremljanje njenega pravilnega izvajanja, obenem pa naj odredi kriterije, po katerih se bo spremljala učinkovitost tega ukrepa. Soglašamo, da je preskrba na ogroženih območjih nujna, a je danes v veliki meri že zagotovljena. Trgovke in trgovci so pripravljeni pomagati in čas je za koordinirano akcijo tudi v trgovinski panogi,« je navedel Rožič.