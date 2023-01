Pozor, še zdaleč ni konec: prihaja nova pošiljka snega

Zima je pokazala svoj pravi obraz. Dočakali smo snežne padavine in še jih bomo dobili. Po večjem delu Slovenije sicer ne danes, ampak v prihodnjih dneh. Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo občasno na zahodu. Sprva bo ponekod v notranjosti še naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, na Štajerskem in v Prekmurju pa sredi dneva in popoldne severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od –2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 7 °C.

Novo snežno pošiljko pa vremenoslovci napovedujejo za ponedeljek. Ponekod v južnih in vzhodnih krajih bo občasno že v nedeljo naletaval sneg. V nedeljo bo na zahodu deloma jasno, drugod pretežno oblačno. V ponedeljek se bo sneženje od juga okrepilo in zajelo večji del Slovenije. Burja in severni veter se bosta spet okrepila.

Nad zahodnim Sredozemljem se poglablja nov ciklon in se pomika proti južni Italiji. Nad srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam razmeroma hladen in vlažen zrak.

Previdno v gorah

Snežna odeja je v sredogorju ponekod zelo pestra in nestabilna. Tudi v visokogorju so v snežni odeji skrite kritične plasti, opozarja Služba za varstvo pred snežnimi plazovi Zelenica – Tržič. Močan severni veter bo v naslednjih dneh gradil nova kložasta območja. Razmere v gorah bodo v naslednjih dneh zares zahtevne in nepredvidljive, zato omenjena služba odsvetuje obisk visokogorja in polaga na srce, da izberete cilje, ki so primerni za trenutne razmere.