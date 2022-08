Pozor, prihajajo nalivi in močan veter, gorijo tudi alarmi za točo

Agencija RS za okolje za sobotno popoldne in večer ne napoveduje ničesar dobrega. Sprva bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Mogoče bodo tudi krajevno močnejše nevihte z nalivi in s sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29, na Primorskem in na vzhodu Slovenije do 31 °C. Posamezne nevihte se bodo na zahodu nadaljevale v noč.

Ponekod po državi je velika verjetnost za točo. Kakšno je trenutno stanje, si oglejte v spodnji grafiki (ki se samodejno posodablja).

Nestanovitno vreme napovedujejo tudi na portalu Neurje.si. »Zaradi dotoka vlažnejšega zraka iz vzhoda lahko danes po večini države čez dan pričakujemo krajevne nevihte, kjer obstaja možnost močnejših nalivov. Nevihte lahko lokalno spremlja tudi manjša toča,« so zapisali.

Jutri bo spremenljivo oblačno. Zjutraj in dopoldne bodo v zahodni polovici Slovenije mogoče posamezne plohe in nevihte. Sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale tudi drugod. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 28 °C.