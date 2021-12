Pozor, prihaja obilna pošiljka snega, nevarnost tudi za žled

Agencija RS za okolje (Arso) napoveduje, da se bodo do večera padavine okrepile in ponoči zajele vso državo. Na Primorskem bo deževalo, drugod večinoma snežilo, na meji med Primorsko in Notranjsko pa se bo pojavljal tudi žled. Ob morju bo zvečer prehodno zapihal okrepljen jugo, na severnem Primorskem pa burja. Najvišje dnevne temperature bodo od –2 do 4, na Primorskem od 5 do 10 °C.

Sneženje bo najmočnejše v noči na četrtek, na Primorskem bo večinoma deževalo. Jugo ob morju bo ponehal. Proti jutru bodo padavine oslabele.

V četrtek bo večinoma oblačno. Občasno bodo še krajevne padavine. Na Primorskem bo deževalo, ob morju bo lahko zagrmelo. Pihala bo šibka burja. Drugod bo snežilo. Najnižje jutranje temperature bodo na severozahodu okoli –4, drugod od –2 do 1, na Primorskem do 6, najvišje dnevne od –1 do 2, na Primorskem do 9 °C.