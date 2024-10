Pozor, odpoklicali več izdelkov! V špinači salmonela, v siru in pijači kovinski delci (FOTO)

Zveza potrošnikov Slovenije je objavila res dolg seznam prehranskih in drugih izdelkov, celo igrač, ki so iz takšnih ali drugačnih razlogov neprimerni za uporabo. Potrošnike zato pozivajo, naj jih ne zaužijejo ali uporabijo, temveč vrnejo na mesto nakupa, kjer lahko zahtevajo vračilo kupnine. Ob tem sicer opozarjajo, da potrošniki do vračila niso upravičeni vedno in v vseh primerih, zato svetujejo, da sledite navodilom podjetja, ki je izdelek odpoklicalo.

Zaradi presežnih mejnih vrednosti ostankov pesticidov je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin odpoklicala grozdne peške (0,5 kg, uporabno najmanj do 4/25) proizvajalca Emilian Kokol (dopolnilna dejavnost na kmetiji) iz Spodnjega Dupleka. Živila ne uživajte, treba ga je zavreči, lahko ga vrnete v trgovino, kjer ste ga kupili, in zahtevate vračilo kupnine, dodajajo na ZPS.

Sporne grozdne peške so bile na voljo za nakup prek spleta. FOTO: Zps

Zaradi prisotnosti bakterije Salmonella spp je odpoklicana BIO špinača s smetano blagovne znamke Bio natura. Špinača je zamrznjena v pakiranjih po 500 gramov, serija/lot: 91L4169; rok uporabe: 06/2026. Dobavitelj odpoklicane špinače je Ardo Austria Frost GmbH, Avstrija, distributer pa Hofer trgovina, d. o. o.

Špinača je bila na prodaj v trgovinah Hofer. FOTO: Zps

Zaradi prisotnosti kovinskih delcev je odpoklican ribani sir Grana Padano znamke Consilia in z datumom minimalne trajnosti 11. 12. 2024 (Lot: 24256 Y). Proizvajalec je Latteria Sociale Mantova Soc. Agr. Coop, Distributer pa Fama, d. o. o., Vipava.

Nikar ga ne zaužijte. FOTO: Zps

Zaradi odstopanja v kakovosti so odpoklicali oreščke študentska hrana bio 250g Dennree (Lot: L242424), z datumom uporabnosti 12. 6. 2025. Dobavitelj Dennree, distributer Kalček, d. o. o., Ljubljana. Kalček je prav tako distributer odpoklicanih rozin sultanine bio 250g Dennree. Datum uporabnosti in Lot: 17. 6. 2025 L241776 ter 16. 8. 2025 L242516.

Oboje odstopa od kakovosti. FOTO: Zps

Zaradi prisotnosti kovinskih delcev je odpoklicanih tudi ogromno pijač Coca-Cola, Fanta, Sprite in MezzoMix v pollitrskih plastenkah proizvajalca Cola-Cola HBC Austria GmbH, ki so bile na prodaj v drogeriji Mueller: 54491397 fanta pomaranča zero, 5449000131836 coca-cola zero, 54490840 mezzo mix, 54492387 coca-cola light, 54491472 coca-cola, 40822938 fanta pomaranča, 5449000110039 sprite zero, 5999576150620 fanta limona zero, 5449000227553 coca-cola zero limona, 90494055 fanta mango, 5449000310002 fanta zero wtf bowl, 5449000110671 sprite full sugar, 5449000094131 fanta zero exotic. Roki uporabnosti: 4. 2. 2025 do 12. 4. 2025.

Pijače s kovinskimi delci je prodajal Mueller. FOTO: Zps

Zaradi vsebnosti tropanskih alkaloidov, gre za strupe, ki jih vsebujejo nekatere rastline, so odpoklicali izdelek Žitna specialiteta, polnjena s čokoladnim pripravkom in lešniki znamke Bio Village. Nevarno živilo je pakirano v škatle po 375 gramov (Lot P24199001), rok uporabe pa je 17. 7. 2025. Dobavitelj je podjetje Scamark, distributer pa E.Leclerc Ljubljana.