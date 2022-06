Pozor, od danes sprememba pri prečkanju meje

Za vstop v Italijo ni več potreben pogoj PCT, saj italijanska vlada v torek ni podaljšala omejitev vstopa v državo. Pogoj cepljenja, prebolelosti ali negativnega testa na novi koronavirus je tako v Italiji obvezen samo še za obisk zdravstvenih institucij in domov za ostarele, je na svoji spletni strani zapisalo italijansko ministrstvo za zdravje. Zaščitne maske do 15. junija ostajajo obvezne v javnem prevozu, kulturnih ustanovah in bolnišnicah ter drugih zdravstvenih ustanovah.

Italijanska vlada postopoma sprošča omejitve, potem ko so se konec marca iztekle izredne razmere zaradi širjenja novega koronavirusa. V državi s skoraj 60 milijoni prebivalcev se število potrjenih primerov koronavirusa v zadnjih tednih zmanjšuje. V torek so oblasti poročale o več kot 24.267 novih okužbah s koronavirusom in 66 smrtnih primerih.