Pozor na primorski avtocesti! Zaprt je pas na tem odseku

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani. Voznike opozarjajo, naj prilagodijo vožnjo razmeram na cesti.

Do 22. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Voznikom tovornih vozil svetujejo, naj načrtujejo poti skladno z omejitvami.

Na cesti Ušnik – Plave bodo od 13. do 31. januarja med 7. in 16. uro zaradi sečnje dreves izvedene do 20-minutne popolne zapore. Voznikom priporočajo, naj računajo na morebitne zamude ali uporabijo alternativne poti.

Prelaz Vršič prevozen z verigami

Cesta čez prelaz Vršič je prevozna le za osebna vozila z verigami. Voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo z ustrezno zimsko opremo in prilagodijo vožnjo zimskim razmeram.

Voznike pozivajo k strpnosti, previdni vožnji in spremljanju sprotnih prometnih informacij na spletni strani Prometno-informacijskega centra.