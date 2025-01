Pozabljena železarna ob Krki: kako je Fužina pri Zagradcu nekoč cvetela

Zgodovino zgornjega toka reke Krke so raziskovali in opisovali številni zgodovinarji, med njimi polihistor Janez Vajkard Valvasor, župnik Alojzij Zupanc pa tudi ljubiteljski zgodovinar Milan Valant, ki je napisal več brošur o tistih krajih. Malo je znanega o železarni v vasi Fužina pri Zagradcu. Krka, katere izvir leži 269 metrov nad morjem, v zgornjem toku tvori vrsto slapov, jezov iz lehnjaka, in ima največji padec 5,2 metra prav v Fužini, kjer so predniki našli najprimernejši prostor za izkoriščanje vodne energije. Tam so tedanji lastniki, Boštanjski graščaki, postavili fužino, na katero j...