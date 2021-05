Potrjeno: vrednost turističnih bonov bo nižja od 200 evrov

Eden najodmevnejših predlaganih novih ukrepov novega interventnega zakona za turizem so novi turistični boni, ki bi jih bilo mogoče ob turizmu in gostinstvu unovčiti za širši nabor storitev, tudi za kulturne, športne in rekreativne dejavnosti.



Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc o natančni vrednosti bonov še ni želel govoriti, saj to še usklajujejo v medresorski obravnavi, a po neuradnih informacijah naj bi bila 50 evrov. Zajc ni zanikal, da informacija o vrednosti bona drži, a je tudi še ni potrdil.

Bone bi prejeli vsi prebivalci Slovenije

Smo pa izvedeli, da bo vrednost vendarle nižja od 200 evrov. Toliko je namreč prejel vsak odrasli, medtem ko je bilo za mlajše od 18 let zagotovljenih 50 evrov. »Znesek bo namenjen ponudbi storitev, ki skupaj z nastanitvami sestavljajo neko celostno turistično ponudbo, omogočajo doživetje - torej kulturi, športu, gostinstvu, turizmu v širšem smislu. Temu primerno bo tudi znesek bona nižji,« so nam odgovorili z gospodarskega ministrstva.



Nove bone (gre sicer še vedno le za predlog) bi po predlogu prejeli vsi prebivalci Sloveniji, v pravico do uporabe starih pa ne bodo posegali. Po Zajčevih besedah bi boni začeli veljati sredi julija, veljavni pa bi bili do konca letošnjega leta.



Doslej je unovčenih ali rezerviranih 924.261 turističnih bonov v vrednosti skoraj 132 milijonov evrov. Skupaj so izdali 2,047 milijona turističnih bonov v skupni vrednosti 356,86 milijona evrov. Sprva so veljali do konca leta 2020, a je vlada njihovo veljavnost podaljšala do konca letošnjega leta.

