Potrjenih trikrat toliko okužb s koronavirusom kot dan prej

V petek je bilo opravljenih 1147 testiranj na prisotnost novega koronavirusa, šest oseb pa je bilo pozitivnih. To je štiri več kot dan prej, ko smo imeli dva pozitivna, in dva manj kot dva dni prej, ko je bilo zaznanih osem novih primerov okužb s koronavirusom. Številka, ki so ji sporočili v četrtek, je bila najvišja v zadnjem mesecu in pol. Temu so sledili nekateri ukrepi, kot je denimo obvezna karantena za vse z rdeče liste, tudi za Slovenke in Slovence, ki pridejo iz omenjenih držav. Več o rdeči listi preberite v članku Odslej strožji ukrepi, imamo rdečo listo držav Tri osebe, pri katerih je bila prisotnost novega koronavirusa potrjena včeraj, prihajajo iz osrednjeslovenske regije (Ljubljana), ena iz obalno-kraške (Piran), dve pa iz tujine, kažejo podatki Covid-19 Sledilnika.Če šesterico pogledamo po starosti:– od 5 do 14 let: 1 moški, 1 ženska,– od 25 do 34 let: 1 moški, 1 ženska,– od 35 do 44 let: 1 ženska in– od 65 do 74 let: 1 ženska.