Postavili tri neuporabne mostove: prebivalci najprej projekte hvalili, nato pa zmajevali z glavo

Trije mostovi, ki so jih postavili za kolesarje in pešce v Slovenj Gradcu, bi že nekaj časa morali biti v uporabi. Vendar bodo ostali oviti z rdečimi trakovi, pred njimi pa znak, da je prehod prepovedan. Vzrok? Šlamparija! Vse se je začelo že pred časom, ko so občinski veljaki določili, da je treba čez reko Mislinjo in čez lokalni potok postaviti mostove, ki bodo lajšali poti kolesarjem in pešcem. Rečeno, uradno sprejeto, storjeno. Junija lani so tako v veselje vseh postavili dva 22 metrov dolga in 4,4 metre široka ter 9 ton težka mostova, tretjega, čez potok Homšnico, so postavili že prej. V...